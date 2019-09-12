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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İbrahim Eren iddiası doğru değil

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliği'ne atandığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

GÜNDEM 12.09.2019, 12:23
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İbrahim Eren iddiası doğru değil
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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından büyükelçi atamaları için sözlü tebligatla Doha Büyükelçisi olduğu iddia edilmişti. Bakan Çavuşoğlu bu iddiaları yalanladı.

İBRAHİM EREN: HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Konuyla ilgili twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İbrahim Eren, "Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan haberler doğru değildir. Haber yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklerdim. TRT ailesi olarak çalışmalarımızı aynı gayret ve heyecanla sürdürüyoruz" dedi.

#bakan çavuşoğlu #İbrahim Eren #Mevlüt Çavuşoğlu #Doha Büyükelçiliği
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