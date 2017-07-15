Bakan Çavuşoğlu ABD'ye seslendi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın hain darbe girişiminin 1. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada ABD'ye seslendi. Bakan Çavuşoğlu "Şimdi FETÖ'nün gerçek yüzünü gördüğümüz gibi dostlarımızı da uyarmamız gerekiyor. Ancak elebaşı da dahil FETÖ üyeleri aranızda yaşıyor ve işlerini devam ettiriyor. Onların propagandalarına aldanmayın" dedi.

'MÜCADELE DEVAM EDECEK'

FETÖ'NÜN kanlı darbe girişiminin Türk milletini şoka uğrattığını ancak dirayet ve ferasetiyle milletin bu girişimi boşa çıkardığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu "FETÖ üyeleri kendi çıkarları için her türlü yasal, dini ve etik ilkeleri rahatlıkla ihlal edebilir ancak Türk milletinin dirayeti ve devletin kararlılığı ile FETÖ'nün başı ezildi. Türk milleti ve devleti, tüm unsurlarıyla bu yapıyla mücadelesine devam edecektir" diye konuştu.