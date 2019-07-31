Bakan Çavuşoğlu ABD'li öğrencilerle buluştu

ABD’li ve Kanadalı Müslüman öğrenciler Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret ettiler

Bakan Çavuşoğlu ABD'li öğrencilerle buluştu
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ABD'DE Ensar ve TURGEV vakıfları tarafından kurulan, amacı eğitim süreçlerini iyileştirmek için uygun öğrencilere burs, konaklama ve diğer kültürel programlar aracılığıyla yardım etmek olan Türken Vakfı'nın 'Türken Gençlik Köprüleri' projesi başladı. Proje kapsamında Türkiye'ye gelen ABD’li ve Kanadalı Müslüman öğrenciler Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret ettiler. Bakan Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin "Öğrenci kardeşlerimizle girişimci ve insani dış politikamızı paylaştık" dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 21:02
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