Bakan Çavuşoğlu ABD'den seslendi

BAKAN Çavuşoğlu, "Çok verimli geçen Los Angeles ziyaretimiz sırasında medya, ticaret ve dış politika konularında yaptığımız temaslara ilave olarak Ermeni terör örgütü Asalar tarafından şehit edilen diplomatlarımızı andık ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla da bir araya geldik" dedi.
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