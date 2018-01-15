Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 16 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
'Güneş kataraktı tetikliyor'
'Güneş kataraktı tetikliyor'
Gribi en hızlı şekilde atlatmak için öneriler
Gribi jet hızıyla atlatabilirsiniz!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 15 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Bakan Çavuşoğlu ABD'den seslendi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde bir araya geldiği Türk vatandaşlarıyla yapılan görüşmeyi sosyal medya hesabında paylaştığı video ile değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu ABD'den seslendi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde bir araya geldiği Türk vatandaşlarıyla yapılan görüşmeyi sosyal medya hesabında paylaştığı video ile değerlendirdi

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:26
Bakan Çavuşoğlu ABD'den seslendi
banner404

BAKAN Çavuşoğlu, "Çok verimli geçen Los Angeles ziyaretimiz sırasında medya, ticaret ve dış politika konularında yaptığımız temaslara ilave olarak Ermeni terör örgütü Asalar tarafından şehit edilen diplomatlarımızı andık ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla da bir araya geldik" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluAmerika Birleşik DevletleriLos Angeles
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli genci öldüresiye döven 4 eşkıya için ilk karar çıktı
Engelli genci öldüresiye döven 4 eşkıya için ilk karar çıktı
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
Genelkurmay FETÖ itirafçısı Burak Akın için inceleme başlattı
Genelkurmay FETÖ itirafçısı Burak Akın için inceleme başlattı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim