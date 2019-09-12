Bakan canlı yayında duyurdu: Kentsel Dönüşüm Anayasası geliyor!

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıklıyor.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kentsel dönüşüm, depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Bu herkesin bir kenarından tutması gereken bir eylem planıdır. Dün Külliye'de belediye başkanlarıyla bir araya geldik. İhtiyaçlarını not ettik. Birlikte neler yapabileceğimizi istişare ettik. Kentsel dönüşümün ülkemizin geleceğine dair çok önemli bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm dahil tüm konularda kapılarımız sonuna kadar açıktır. 82 milyon vatandaşımızın her zaman yanında olacağız.

2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında. Belediye ve vatandaşlarmıza 11 milyar lira kaynak sağlandı. Yapı denetim sistemimizde 730 bin binamızı denetledik. Bu binalarda 5.5 milyon bağımsız birimimiz var. 1999 sonrası 22 milyon vatandaşımızın depreme dayanaklı konutlarda oturmasını sağladık. Devam eden inşaatlarla nüfusun yüzde 45'ini deprem riskinden kurtarmış olacağız.

Önümüzdeki 5 yılda atılacak adımları sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 kritere göre hareket ediyoruz. Birincisi yerinde dönüşüm... İnsanlar çevresinden kopmadan dönüşüme katılmak istiyor. İkinci olarak gönüllü dönüşüm. Vatandaşımızın rızası olmadan hiçbir kentsel dönüşüm projesini yaptırmayacağız. Üçüncüsü olarak da dönüşümü hızlı yapmak zorundayız.

8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız.'