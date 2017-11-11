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Bakan Canikli, 3 müjde birden verdi!

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Türkiye S 400'lerin dışında ayrıca uzun vadeli kendi yerli milli kapasitesini geliştirmek amacıyla hava savunma sistemi geliştirmek, üretmek ve kullanmak için EUROSAM Konsorsiyumu'nu oluşturan ülkelerle ön anlaşmayı gerçekleştirdi" dedi. Canikli ayrıca, "15 Temmuz'dan sonra eğitime alınan 868 ilk subay teğmenlerimizin atamasını 10 gün içinde gerçekleştireceğiz. Bin 526 gencin de yine 10 gün içinde astsubay olarak ataması gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu

Bakan Canikli, 3 müjde birden verdi!

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Türkiye S 400'lerin dışında ayrıca uzun vadeli kendi yerli milli kapasitesini geliştirmek amacıyla hava savunma sistemi geliştirmek, üretmek ve kullanmak için EUROSAM Konsorsiyumu'nu oluşturan ülkelerle ön anlaşmayı gerçekleştirdi" dedi. Canikli ayrıca, "15 Temmuz'dan sonra eğitime alınan 868 ilk subay teğmenlerimizin atamasını 10 gün içinde gerçekleştireceğiz. Bin 526 gencin de yine 10 gün içinde astsubay olarak ataması gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu

11 Kasım 2017 Cumartesi 19:03
Bakan Canikli, 3 müjde birden verdi!
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MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Türkiye S  400'lerin dışında ayrıca uzun vadeli kendi yerli milli kapasitesini geliştirmek  amacıyla hava savunma sistemi geliştirmek, üretmek ve kullanmak için EUROSAM  Konsorsiyumu'nu oluşturan ülkelerle ön anlaşmayı gerçekleştirdi." dedi. 
Canikli, AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan  Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2002 yılında savunma sistemlerinin sadece yüzde  18'inin yerli imkanlarla üretilebildiğini söyledi.
 
Bunlara da çok teknoloji içermeyen, sofistike olmayan, harcı alem  savunma ürünleri denilebileceğini belirten Canikli, "Onlarla kalmış olsaydık,  sadece onlarla yola çıkmış olsaydık, onlarla bu toprakları savunmaya çalışıyor  olsaydık kesinlikle başarma şansımız olmazdı ya da bedeli çok ağır olurdu." diye  konuştu.
 
Canikli, Rusya'dan S 400 füzelerinin satın alındığını anımsatarak, "O  iş bitti, S 400 füzeleri satın alınmıştır bundan sonra artık detaylar ama onunla  yetinmiyoruz kendi savunma sistemimizi geliştirmek için EUROSAM Konsorsiyumu ile  ayrı bir çalışma yapıyoruz yine hava savunma sistemi geliştirilmesi çerçevesinde  ama orada özellikle bu teknolojiye yerli imkanlarla kendimizin sahip olmasını  hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
EUROSAM'ın, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri  konsorsiyumu çerçevesinde kurulmuş bir şirket olduğunu dile getiren Canikli,  "Türkiye S 400'lerin dışında ayrıca uzun vadeli kendi yerli milli kapasitesini  geliştirmek amacıyla hava savunma sistemi geliştirmek, üretmek ve kullanmak için  EUROSAM Konsorsiyumu'nu oluşturan ülkelerle ön anlaşmayı gerçekleştirdi." dedi.
 
"2018'de 17 milyar lira ilave savunmaya kaynak aktarıyoruz"
 
Canikli, bu alandaki açığı kapatmak için birkaç koldan gittiklerini  belirterek, bunların çok pahalı sistemler olduğunu söyledi.
 
Artan savunma ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakları oraya yönlendirme  imkanına sahip olunduğuna işaret eden Canikli, şöyle devam etti:
 
"Bu çok önemli bir konu, sadece 2018'de 17 milyar lira ilave savunmaya  kaynak aktarıyoruz ve kaynak ayırıyoruz. Bir önceki yıla göre yüzde 30'luk artış  anlamına geliyor. Tabii bu sadece silah ve mühimmat satın alınması değil, onun  yanında özellikle füze savunma sistemi başta olmak üzere güçlü ana savunma  sistemlerin geliştirilmesine ilişkin harcamayı da içeriyor."
 
Canikli, zaman zaman 'bu kaynaklar nereden geliyor, nereden  bulunuyor?' şeklinde tartışmalar olduğuna dikkati çekerek, "2002 ve öncesinde  savunma alanına ya da başka alanlara ihtiyacımız olan kaynakları aktarmamız,  sağlamamız mümkün değildi çünkü bütçenin neredeyse yarısı faiz ödemelerine  aktarılıyordu. Şu anda bütçenin yüzde 9'una kadar düşürülmüştür faize aktarılan  para." diye konuştu.
 
"PYD ve YPG kesinlikle bir terör örgütüdür"
 
İHA'lardan atılan bir cirit füzesinin maliyetinin 65 bin dolar  olduğunu ifade eden Canikli, şunları kaydetti:
 
"Çok da pahalı sistemler. Bin 400 kilometre sınır var, Suriye ve Irak  sınırı, terörist her yerden gelebiliyor hem onları takip edeceksiniz,  gözleyeceksiniz bulduğunuz zaman da imha edeceksiniz. Bu kolay değil, anlatıldığı  gibi kolay bir iş değil ama hamdolsun bugün Türkiye tüm bunları en iyi şekilde  yapabilen, yönetebilen, terörle ve Türkiye’ye yönelik saldırıların tamamıyla  mücadele edebilen bir Türkiye'dir."
 
Canikli, PYD ve YPG'nin kesinlikle bir terör örgütü olduğunu  vurgulayarak, "En ufak bir şüphe yok ve temel hedefi de PKK’nın Türkiye’ye  ilişkin hedefi, emelleri neyse YPG’nin PYD’nin de o. Tabii buna müsaade etmemiz  mümkün değil." dedi.
 
Böyle bir terör örgütünün, üyesinin, teröristinin bulunduğu her yerin  Türkiye’nin doğal hedefi olduğuna işaret eden Canikli, "Bu bizim uluslararası  hukuktan doğan hakkımızdır. Terörün, terör örgütünün, teröristin olduğu her yer  bizim hedefimizdir. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ama ne zaman geleceğimiz,  ne zaman vuracağımız bilinmez, her an olabilir. Hiç kimse bunu engelleyemez."  ifadelerini kullandı.
 
Subay ve astsubay atamaları
 
Canikli, 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer  kurumlarda çok ciddi operasyonlar yapıldığını, ihraçlar gerçekleştirildiğini  belirterek, "Hızlı bir şekilde bu ihraçların açığını kapatmak için çalışma  yapıyoruz. Bunun sonucunda 15 Temmuz’dan sonra eğitime alınan 868 ilk subay  teğmenlerimizin atamasını 10 gün içinde gerçekleştireceğiz. Bunlar dört yıllık  üniversite mezunları arasından 15 Temmuz’dan sonra alınan, eğitilen ve şimdi  mezun olan subaylar." diye konuştu.
 
"Hain örgütün oraya nüfuz etmesi, oradaki gençleri, subayları  zehirlemesi nedeniyle ortaya çıkan o açığın kapatılması için ilk çalışmayı bu  şekilde yaptık." bilgisini aktaran Canikli, şöyle devam etti:
 
"Şimdi şu an, yine 9 ay sonra teğmen olarak nasbedilmek üzere 2 bin  500 subay adayının mülakatı devam ediyor. Onlar da inşallah bu ay içerisinde  tamamlanacak. 9 ay sonra onları da subay, teğmen olarak nasbedeceğiz. Bütün  bunlar yeni kurulan Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi  bünyesinde gerçekleştiriliyor. İnşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde bu şekilde  ortaya çıkan subay ve astsubay açığının tamamı kapatılmış olacak."
 
Bakan Canikli, 9 ay önce iki yıllık yüksekokul mezunları arasından  astsubay yetiştirmek üzere seçilen bin 526 gencin de 10 gün içinde astsubay  olarak atamasının gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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Milli SavunmaEUROSAM KonsorsiyumuEUROSAM
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