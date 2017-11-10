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Bakan cam filmi tartışmalarına noktayı koydu! Yasak kalkacak

Cam filmiyle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Cam filmi bugün tamamen yasak. O yasak kalkıyor. Belli bir standart geliyor" dedi

Bakan cam filmi tartışmalarına noktayı koydu! Yasak kalkacak

Cam filmiyle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Cam filmi bugün tamamen yasak. O yasak kalkıyor. Belli bir standart geliyor" dedi

10 Kasım 2017 Cuma 14:33
Bakan cam filmi tartışmalarına noktayı koydu! Yasak kalkacak
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'cam filmi'yle ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Cam filmi bugün tamamen yasak. O yasak kalkıyor. Belli bir standart geliyor. Ön, arka, yan camlarda ne kadar olacak, kimler üretebilir… Her şeyin yukarıdan aşağı standardize edildiği bir süreci arz edeceğiz" dedi. Soylu, "Cezaları 8-10 gündür tamamen kestik. Bir tane ceza kesilmeyecek bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Talimat verdim bu konuda" diye konuştu.

"GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPIYORUZ"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim ve ondan sonra da bir talimatı oldu. Bana direkt bir talimatı oldu ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

Ancak olayla ilgili 1997 yılında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63'ncü maddesinde, cam filmlerinin, cam renklendirmelerinin yasaklandığına yönelik bir madde var. Bu madde, bugüne kadar yürürlükte. 20 yıldır da bu devam ediyor, bu yasak devam ediyor. Bu yasak hiç kalkmadı.

Mevcut imal edilen araçların AB regülasyonu içinde uygunlukları söz konusu. 26 Ekim 2016 tarihinde bakanlık buna uygun bir uyarlama yaptı. Dedi ki araç imalinde, montajında camların renklendirilmesi konusunda bir takım standartlar getiriyoruz. Ama bunun yürürlüğünü 1 yıl sonra getiriyoruz. Ama aynı zamanda karayolları kanunundaki süreç de devam ediyor.

3 HADİSE MEYDANA GELDİ

Bize dediler ki 'siz bunun yasağını kaldırın'. Bu süre zarfında üç hadise meydana geldi. Birincisi Reina saldırısı. Saldırgan kaçarken araç polis tarafından durduruluyor ama camları filmli olduğu için saldırgan fark edilemiyor ve kaçıyor. İki Güvenpark. Ve İzmir Çiğli'de 3 yaşındaki bir çocuğumuzun araç içinde unutulması olayı. Daha bir çok olayın üzerine Emniyet birimlerimiz terör örgütlerinden eylem beklentisi içinde olduğundan, eyleme müsait bir durum oluşturduğundan bir talep oluşturdular.

En sonunda Bilim Sanayi Bakanlığımız dedi ki madem böyle bir talep var biz bu yasağın kalkması kararını geri çekelim.

Yapılacak nedir? Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Karayolları trafik kanunundaki maddeyi kaldıracağız. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığıyla da eş güdüm içinde bir standardizasyon getirilecek. AB regülasyonları var bu konuda. Bir standardın sağlanması. İki, denetimlerin nasıl sağlanacağı… AB diyor ki ön ve yan camlarda yüzde 70 güneş ışığının geçişini sağlayacak şekilde yapmalısınız. Buna ait bir serbestiyet sağlanacak ama belli standartlara göre olacak.

Bunu arz edeceğiz ve Hükümetimizle de konuşup bunu hemen uygulamaya koyacağız. Bunu okul servisleri konusunda da uyguladık.

"TALİMAT VERDİM, CEZA KESİLMEYECEK"

Cezaları 8-10 gündür tamamen kestik. Bir tane ceza kesilmeyecek bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Talimat verdim bu konuda. Ama bir hafta önce Ankara'da bir günlük uygulama yaptık. Bu uygulamadan mütevellit böyle bir durum oldu. Biliyorsunuz bu abartılı egzoslar var. Biz Ankara ve İstanbul'daki bu modifiye edilen araçlara yönelik bir uygulama yapıldı. Bunların büyük kısmında cam filmi de var. O nedenle öyle bir uygulama yapıldı.

Cam filmi bugün tamamen yasak. O yasak kalkıyor. Belli bir standart geliyor. Ön, arka, yan camlarda ne kadar olacak, kimler üretebilir… Her şeyin yukarıdan aşağı standardize edildiği bir süreci arz edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraAvrupa BirliğiSüleyman SoyluEKONOMİCam Filmi
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