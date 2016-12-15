Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bakan Bozdağ: İnsanlıklarından şüphe ediyorum

Adalet Bakanı Bozdağ, "Suriye'de yapılan zulümlere, katliamlara sevinen kişilerin insanlığından şüphe ediyorum. Buna sevinenler insan olamazlar. Bunlar vicdansızlardır. Türkiye'nin içinde aydın, siyasetçi geçinen zavallılara bakıyorum, bir metre önünü görmeyen bu insanlara ne imkanlar vermişiz, ondan dolayı da ayrıca üzülüyorum. Ama zulüm baki olmayacaktır"

Bakan Bozdağ: İnsanlıklarından şüphe ediyorum

Adalet Bakanı Bozdağ, "Suriye'de yapılan zulümlere, katliamlara sevinen kişilerin insanlığından şüphe ediyorum. Buna sevinenler insan olamazlar. Bunlar vicdansızlardır. Türkiye'nin içinde aydın, siyasetçi geçinen zavallılara bakıyorum, bir metre önünü görmeyen bu insanlara ne imkanlar vermişiz, ondan dolayı da ayrıca üzülüyorum. Ama zulüm baki olmayacaktır"

15 Aralık 2016 Perşembe 14:34
Bakan Bozdağ: İnsanlıklarından şüphe ediyorum
banner404
ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Halep'te  yaşananlara ilişkin konuştu. "Suriye'de yapılan zülümlere katliamlara sevinen kişilerin  insanlığından şüphe ediyorum. Buna sevinenler insan olamazlar. Bunlar  vicdansızlardır" diyen Bozdağ, Halep'te katliam ve göz  yaşının hakim olduğunu, uluslararası toplumun da akan kan ve göz yaşını  seyrettiğine dikkati çekti. Halep'teki katliam ve zulmü engelleme imkanı olup da  engellemeyenlerin, zulmü bir zafer gibi gösterenlerin, bugüne kadar katliam ve  zulmü engellemek için hiçbir şey yapmayanların, katliam ve zulmün ortağı olduğunu  vurgulayan Bozdağ, bunun da insanlığın utanç sayfalarında yer alacağını belirtti.

ÖLÜ SAYICILIĞI YAPIYORLAR 
Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye'de sadece "ölü sayıcılığı" yaptığına  değinen Bozdağ, kan, gözyaşı ve zulmün durdurulması için bir şey yapılmadığını  aktardı.   Katliam ve zulüm karşısında bütün dünyanın üzerine düşenin "yüzde  birini dahi yapmadığını" belirten Bozdağ, bütün bunlara bakıldığında insanlıktan  utanılır hale gelindiğini söyledi.
Bozdağ, Türkiye'nin katliam ve zulüm karşısında mazlumların yanında  yer aldığını ifade ederek, Türkiye'nin söz konusu katliam ve zulmün durdurulması  için üzerine düşenden fazlasını yaptığını bildirdi.Türkiye'nin bütün imkan ve kabiliyetleriyle zulümden kaçanlara sahip  çıktığını vurgulayan Bozdağ, büyük devlet ve millet olmanın gereğinin yapıldığını  belirtti.

'HALEP'TE İNSANLIK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR'
"Milletimizin, devletimizin asaleti neyi gerektiriyorsa ona göre  hareket ettik." diyen Bozdağ, Türkiye'nin bu hareketiyle insanlığın onurunu  kurtardığına dikkati çekti.Bozdağ, "Halep'te sadece kadınlar, çocuklar ölmüyor, esasında insanlık  öldürülmüştür. İnsanlığın öldürülmesi karşısında 'insan' diye gezenlerin, büyük  büyük güçlerin sessiz kalması akıl alır bir şey değildir. Türkiye bu anlamda  sesini yükselterek, bu katliama ve zulme 'dur' diyerek, üzerine düşeni yaparak  insanlığın da onurunu kurtarmıştır. 'Türkiye, dünyada bir yandan utanılacak  işlerin altına imza atanlar varken öte yandan insanlığın övüneceği işlerin imza  atan iyiler de vardır.' mesajını bütün dünyaya vermiştir." ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Bozdağ, Suriye'de çatışmaların sona ermesi, barış ve  huzurun egemen olması temennisine bulundu.Türkiye'nin girişimleriyle ateşkes ilan edildiğini ve daha sonra bunun  bozulduğunu söyleyen Bozdağ, Halep'te konvoya yapılan saldırıyı hatırlattı.
Bozdağ, şöyle devam etti: "Ben şunu anlamakta zorlanıyorum, insan olan, vicdan taşıyan birisi  konvoyda giden kadın, çocuk, masum, yaralı insanlara kurşun sıkmakla nasıl  kendini rahat hissedebiliyor? Kafasını yastığa koyduğunda bu vicdansızlıktan,  alçaklıktan dolayı hiç mi rahatsızlık duymuyor? Öyle gözüküyor ki buradaki  alçaklıktan, vicdansızlıktan dolayı kimse rahatsızlık duymuyor. Şimdi orada  İslam'ı da kullanıyor, bazıları bunu 'cihat' gibi de takdim etmeye çalışıyorlar.  Böyle bir cihat olur mu? İslam'ın, Kuran'ın, hadisin neresinde, peygamberimizin  hangi yaptığı işte böylesi bir zulme, katliama cevaz veren bir şey var. Böylesi  bir şeye 'cihat' denir mi?"  Adalet Bakanı Bozdağ, zulme ve katliama "cihat" demeyi İslam'a,  Kuran'a, peygambere yapılmış saygısızlık ve iftira olarak nitelendirdi.

'BUNLARA SEVİNEN İNSAN OLAMAZ'
Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de bazıları olup bitenlere 'zafer' deyip sevinebiliyorlar.  Onlardan da haberlerde, sosyal medyada gördükçe iğreniyorum. Suriye'de 300 binden  fazla insan öldürülmüş, 10 milyondan fazla insan yerinden yurdundan edilmiş,  göçer duruma gelmiş, bir memleket yer ile yeksan olmuş, her taraf yıkılmış,  dağılmış, bitmiş. Şimdi, kalkıyor bu kadar ölümleri, yıkımları yapanın bir yerde  başarı elde etmesini zafer olarak gösteriyor ve buna seviniyor. Ben Suriye'de  yapılan zulümlere, katliamlara sevinen kişilerin insanlığından şüphe ediyorum. Buna sevinenler insan olamazlar. Bunlar vicdansızlardır."
"Esad'ın elinde nasıl kan varsa, bunların da dilinde aynı kan vardır."  diyen Bozdağ, şunları kaydetti:"Silahın tetiğine dokunmasalar bile bu katliamların vicdani  ortaklarıdır. Onları da şiddetle kınıyorum. Türkiye'nin içinde aydın, siyasetçi  geçinen zavallılara bakıyorum, bir metre önünü görmeyen bu insanlara ne imkanlar  vermişiz, ondan dolayı da ayrıca üzülüyorum. Ama zulüm baki olmayacaktır. Eninde  sonunda mazlumlar galip gelecektir, hak yerini bulacaktır. Suriye'deki bu  haksızlıkları yapanlar da bunun karşılığını mutlaka görecektir."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıBozdağHalepHükümet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim