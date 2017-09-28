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Bakan Berat Albayrak' tan flaş yaz saati açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Enerji Verimliliği Ödül Töreni'nde konuştu. Yaz saati uygulaması ile ilgili açıklama yapan Albayrak,"Enerji tasarrufu sağlıyor. Uygulama aynı istikamette devam edecek" dedi

Bakan Berat Albayrak' tan flaş yaz saati açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Enerji Verimliliği Ödül Töreni'nde konuştu. Yaz saati uygulaması ile ilgili açıklama yapan Albayrak,"Enerji tasarrufu sağlıyor. Uygulama aynı istikamette devam edecek" dedi

28 Eylül 2017 Perşembe 13:16
Bakan Berat Albayrak' tan flaş yaz saati açıklaması
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ENERJİ Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;
 
Geçtiğimiz sene devreye aldığımız projeler ardından çok hızlı rekor düzeyde kapasite artışları yaptık.
 
Ekim ayında yüzde 10'luk doğalgaz indirimi ile Avrupa'da birinciyiz..
 
Doğalgaz alanında olduğu gibi elektrik alanında da adımlar atarken hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz.
 
15 yılda Türkiye'nin elektrik altyapısı neredeyse 3 katına çıktı.
 
Bu yıl sonunda devreye alacağımız Yakuplu ve Hadımköy trafo merkezleri ile sorunları çözeceğiz.
 
2015 yılında LNG kapasitesini geçen yıl sonunda yüzde 88 artışla 64 milyon metreküpe çıkardık
 
Bu sene hem Ege hem de Marmara'da rekor bir hızla kapasite artırımını gerçekleştirdik. Bu yıl sonu 117 metreküpe çıkartıyoruz.
 
Tüm Türkiye'ye bastığımız gaz kapasitesi günlük 190 milyon metreküpten 225 milyon metreküpe çıktı.
 
Bu yıl sonunda 293 milyon metreküpe çıkacak.
 
İstanbul için alternatif enerji kaynaklarını çeşitlendirmeliyiz.
 
Elektrik alanında da benzer adımları atıyoruz, hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakEnerji Verimliliği Ödül Töreni
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