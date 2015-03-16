Bakan Avcı: 'Soruların tamamı açıklanabilir'

PAZAR günü yapılan YGS ile ilgili soruların tamamının açıklanması ile ilgili sorulara TBMM’de cevap veren Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Danıştay’ın bu konudaki nihai kararının beklendiğini söyledi. Bir soru havuzunun birikmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Avcı, “Yani farklı zamanlarda elektronik ortamda yapılacak sınavlarda eşit ağırlıklı, aynı nitelikte sorular sorulabilmesini garanti edebilmek için çok sayıda sorunun havuzumuzda birikmiş olması gerekir. Bunların üzerinde zaten bir de telif hakları var, o nedenle açıklamıyoruz ama mahkemenin bu konuda aldığı ilk karar bunların açıklanması yönünde.

Danıştay’ın bir kararı var, onun neticelenmesinden sonra eğer nihai karar da bu yönde verilmiş olursa ister istemez açıklanacak bunlar ama arkasındaki mantık, bu soruların biriktirilerek elektronik ortamda uygulanabilir hâle gelmesiydi” dedi.

Sınava giren her öğrencinin kendi kâğıdıyla ilgili her türlü itirazı yapma, ÖSYM'den kâğıdını isteme ve kontrol etmek hakkına sahip olduğunu ifade eden Bakan Avcı, “Bugüne kadarki uygulamada da bireysel başvurularda bu sağlanıyor. Ama bütün soruların hemen açıklanmasıyla ilgili şu anda mahkeme sürecinin nihai kararı bekleniyor, ona göre karar verilecek” diye konuştu.