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Bakan Arslan’dan flaş Türk Telekom açıklaması

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ana hissedarı Oger'in borçlarını geri ödemekte zorlandığı Türk Telekom'da, hissedarlık yapısının değişebileceğini; sözleşme kapsamında Hazine'nin gereğini yapacağını, önemli olanın şirketin işleyişinin sürmesi olduğunu söyledi

Bakan Arslan’dan flaş Türk Telekom açıklaması

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ana hissedarı Oger'in borçlarını geri ödemekte zorlandığı Türk Telekom'da, hissedarlık yapısının değişebileceğini; sözleşme kapsamında Hazine'nin gereğini yapacağını, önemli olanın şirketin işleyişinin sürmesi olduğunu söyledi

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:52
Bakan Arslan’dan flaş Türk Telekom açıklaması
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ULAŞTIRMA Bakanı Ahmet Arslan Ankara’da Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imza töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “(Türk Telekom’da) sahiplik el değiştirebilir, sözleşme kapsamında Hazine veya Hazine temsilcisi olan bizler gereğini yaparız. Zaten bununla ilgili işlemler yürüyor, yürümeye de devam edecek” dedi.

Arslan, önemli olanın Türk Telekom’un işleyişi, üstlendiği görevleri en iyi şekilde yapması olduğunu belirterek “… güzide kuruluşlarından birinin yıpratılmasına izin verme şansımız yok… Türk Telekom’un hisse sahipliğinden kaynaklanan işler Türk Telekom’un işleyişini ve gelişmesini etkileyen işler değil” diye konuştu.

Türk Telekom ortaklık yapısı. Grafik: Türk Telekom

Türk Telekom ortaklık yapısı. Grafik: Türk Telekom

Lübnanlı Hariri ailesinin, Saudi Telecom Company (STC) ile ortak olduğu Oger Telecom şirketi 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almış; satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı bir şirket üzerinden yapılmıştı.

Oger satın alma için aralarında Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası’nın da bulunduğu bankalardan kullandığı kredinin her biri 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2016 ve 2017 Mart ayı geri ödemelerini kaçırdı.

Reuters’ta Ağustos sonunda yer alan haberde de, Saudi Oger’in Türk birimi OTAŞ’ın Türk Telekom’da sahip olduğu yüzde 55 hissenin satışında STC ile yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde, kamunun yeni bir oyuncu ile alıcı olmayı değerlendirdiği yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomAhmet Arslan
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