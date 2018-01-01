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Bakan Arslan yılbaşında YHT personelini ziyaret etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 2017'nin son yolcularını uğurladı. Arslan, "Bugün yılbaşı gecesi, ailelerin gittiği yerlerde huzurlu bir şekilde zaman geçirebilmesi adına biz mesaideyiz, görevimizin başındayız. Bu büyük aileyi de, ailenin bir ferdi olarak ziyaret etmek istedim" dedi

Bakan Arslan yılbaşında YHT personelini ziyaret etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 2017'nin son yolcularını uğurladı. Arslan, "Bugün yılbaşı gecesi, ailelerin gittiği yerlerde huzurlu bir şekilde zaman geçirebilmesi adına biz mesaideyiz, görevimizin başındayız. Bu büyük aileyi de, ailenin bir ferdi olarak ziyaret etmek istedim" dedi

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:59
Bakan Arslan yılbaşında YHT personelini ziyaret etti
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BAKAN Arslan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nı ziyaret etti ve demiryolu personellerinin yeni yılını kutladı. Konya'ya gitmek üzere hareket edecek son trene de binen Arslan, 2017'nin son yolcularının yeni yılını da kutladı. Vagonlarda aileler çocuklar ve gençlerle sohbet eden Arslan, daha sonrasında süresi dolan trene kalkış izni vererek uğurladı.

Konvensiyönsel demiryolu hatları trafik kontrol merkezinde de incelemelerde bulunan Arslan, Bakanlığın bütün birimleriyle büyük bir aile olarak ciddi mesai harcadığını ifade ederek, "Bugün yılbaşı gecesi, ailelerin gittiği yerlerde huzurlu bir şekilde zaman geçirebilmesi adına biz mesaideyiz, görevimizin başındayız. Bu büyük aileyi de, ailenin bir ferdi olarak ziyaret etmek istedim" diye belirtti.

Arslan, hem tüm çalışma arkadaşlarına hem de 80 milyon vatandaşa sağlık içerisinde ve huzurlu bir yıl diledi ve, "Rabbim de inşallah bu anlamda dünyanın huzur ve barış içinde bir yıl geçirmesini nasip eylesin. Kul olarak bizim de gayretimizi göstermemiz lazım. Dünyayı yönetenlere de diyoruz ki; insanlık için, insanlığın huzuru, barışı, kardeşliği için kendi çıkarlarınızı, menfaatlerinizi öncelikleyerek başkalarını yok varsaymayın, Arakan'dakini, Somali'dekini, Suriye'dekini yok varsaymayın. Dünyada tüm insanlar önemli. Rengine, dinine, diline, etnik yapısına, yaşadığı bölgeye bakmadan hepsi önemli. Tüm insanlığın huzur, barış, kardeşlik içinde bir yıl geçirmesini temenni ediyorsak, bizim, sorumluluk alanların, karar vericilerin buna göre davranması lazım" şeklinde konuştu.

Ayrıca geçen sene olduğu gibi bu yılda, bütün yıl kendilerini takip eden muhabir ve kameramanlara tatlı ikramında bulunan Arslan, son günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.

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Bakan Arslan
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