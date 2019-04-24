Bakan Albayrak, konkordatodan çıkan firma sayısını açıkladı

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada 787 firmanın konkordatodan çıktığı duyurdu.

Bakan Albayrak, konkordatodan çıkan firma sayısını açıkladı
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada konkordatodan çıkan firma sayısını paylaştı.
Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"KONKORDATOLARI GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARIYORUZ"
"Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3'te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı."
İşte Albayrak'ın tweeti;

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