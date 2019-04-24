Bakan Albayrak, konkordatodan çıkan firma sayısını açıkladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada konkordatodan çıkan firma sayısını paylaştı.

Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KONKORDATOLARI GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARIYORUZ"

"Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3'te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı."

İşte Albayrak'ın tweeti;