Bakan Albayrak: Kısa sürede hayata geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikaları kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedeflediklerini bildirdi

Bakan Albayrak: Kısa sürede hayata geçecek
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BAKAN Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gıda ve Tarımsal  Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı  gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons  ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa  sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Albayrak'ın aynı mesajla yayınladığı fotoğraflarda toplantıya Ticaret  Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Bakanlık  yöneticilerinin de katıldığı görüldü.
 

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