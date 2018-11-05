Bakan Albayrak fiyatların normale döneceği tarihi açıkladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak yayınında konuştu. Bakan Albayrak, Ekim ayı enflasyonuyla ilgili olarak, "Ağustos- Eylül ayındaki saldırılarda, biz Eylül ayı en zor ayımız olacak, ve daha sonra normalleşme süreciyle hızla yolunu bulacak demiştik. Eylül'deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı. Kasım ve Aralık ayındaki fiyatlama davranışları normalleşecek" dedi.

Albayrak'ın konuşmalarından satırbaşları:

YIL SONU HEDEFLERİNİ YAKALAYACAĞIZ

Kura dayalı ham madde fiyatlarında iyileşme yaşandı. Özellikle birçok sektörde pozitif iyileşme devam ediyor. Kasım ve Aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor. Yıl sonu hedefleri de inşallah yakalayacağız. Maliyetlerdeki pozitif süreç aşağıya doğru baskılayacak.

KUR VE HAM MADDE FİYATLARINDA İYİLEŞME SÖZ KONUSU

Gerek kur gerek ham madde fiyatlandırmaları iyileşme söz konusu. Petrolde 85 dolardan, 72 dolarlara düştü. Tepedeki yöneticilerle konuştuğumuzda beklentiler daha düşük seviyeleri göreceği yönünde. Bu bir gönüllülük ilkesi. Özellikle gıda ve giyimde çok yakın takip ediyoruz 2500 firmayı geçti enflasyonla mücadele. Bazen hafta sonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde baya görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor. Kasım ve Aralık'ta daha çok ortaya çıkacak.

TÜRKİYE TÜM BUNLARI ATLATACAK

Enflasyonla mücadele programında 81 ilde, her sektöre ulaştık. Ulaşılan firmaların pazar payına bakarak çok güçlü bir rakama ulaştığını da görüyoruz. Ben bundan dolayı çok mutluyum. 2008 finansal krizinde, dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi olarak geldiğinde, birçok ülkeyi etkiledi. Türkiye'nin krizi değildi, teğet geçecek denildi ve öyle de oldu. Sonuç itibariyla Ağustos ve Eylül ayında tarihinin en büyük ekonomik saldırısına maruz kaldığında, 2008 krizinden farklı bir şekilde bir resimle karşı karşıya kaldık. Kur, faiz ve enflasyon noktasında bir durum vardı. Türkiye bunu atlatıyor, ve atlatacak. Çünkü temelleri sağlam.

FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK

Yüzde 30-40 hatta 50'lere giden faizlerden o kadar hızlı bir normalleşme süreciyle bu noktaya geldik. Yüzde 30'un altına düştü günlük ortalama. Bu çok önemli. BDDK süreci yakından takip ediyor. Mevduatlar 30'ların üzerine çıkmıştı. Şuan 20'lerde seyrediyor. Daha da düşecek. Maliyetlerin düşmesiyle birlikte tek sac ayağı ile alakalı değil. Enflasyonu o yüzden düşürmeye çalışıyoruz. Bu ekosistem normalleşmeye başladığı zaman çok daha güçlü noktaya ulaşacağız. Bu iyileşmeyi Ekim'de görmeye başladık. Kasım'da daha iyi olacak. Hazine ve devlet anlamında daha aktif dönem bizi bekliyor.

İHRACAT ANLAMINDA DA İYİLEŞME SÜRECİ BAŞLAYACAK

Türkiye ithalata bağımlı ihracat yapıyor deniyor. Bu gerçekçi bir süreç değil. Ben hep şunu diyorum. İhracata bağımlı olan ithalat rakamı ile bu makası daha da açacak. Çok daha iyi bir döneme gireceğiz. İhracata dayalı büyüme hakkında çalışmaları yapacağız. İhracatın ithalatı karşılamadığını da görüyoruz. Eylül ayı 2 milyarlardan bahsediliyor. Ekim tahminlerinde cari fazla konusunda Eylül'ü geçeceği görünüyor. Tüm ihracat sektörünü tebrik ediyorum. Katma değerli alanlar otomotiv ekipman makine birinde 1,5 milyar, birinde 2,5 milyar payı yükseliyor. Kasım'da ihracat anlamında da iyileşme süreci görüyoruz. Bu normalleşme sürecini somut bir şekilde görüyoruz. İstihdama da etkisini görüyor ve göreceğiz.

HALKBANK'IN YAPTIRIMLARI İHLAL ETMEDİĞİNİ GÖRDÜK

(HalkBank hakkında) Sayın cumhurbaşkanımızın Trump'la yaptığı görüşme sonrası ifade ettiğinden hareketle muhatabımız bakanla bir görüşme yaptı. Olumlu yapıcı bir görüşme oldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. HalkBank ile ilgili farklı yollarda yaptırımla ilgili hiçbir şekilde yaptırımları ihlal etmediğini gördük, gerek arkadaşlar gerek avukatlık firması belgeleri, raporları sağlamaya devam etti. Yine isterlerse yakından takip edeceğimizi belirttik. Raporların, çalışmaların da hukuk içinde bir iletişim içinde ortaya koyduk. Önümüzdeki günlerde devam edeceğiz.

(Paris görüşmesi hakkında) Türkiye Cumhurbaşkanımızın yıllardır diplomatik ve siyasi rasyonalite üzerinde siyasi görüşmeler devam edecek.

BİZE TÜRKİYE'NİN MUAF OLDUĞU YÖNÜNDE BİLGİ GELDİ

(İran yaptırımları hakkında) 2009'da da yaşandı. Türkiye muafiyetler almıştı. Petrol ve gaz anlamında da almıştı. Bu 8 ilkeden 1 tanesinin Türkiye olduğu yönünde. Türkiye olarak biz bu anlamda istikrarlı liman açısından en önemli ülkelerin başında geliyor. Enerji kısmında İran önemli bir ülke. Gerek doğalgaz gerek petrol açısından altyapısı çok önemli. En zor ve en kötü dönemlere bile hazırlıklı. Tüm bu çerçevede Türkiye'nin bölgesindeki ticari faaliyetlerini dengeli bir biçimde yürüttüğünü görüyoruz. Bugün açıklanacak. Türkiye'nin de muaf olduğu yönünde bu noktada önümüze bakacağız.