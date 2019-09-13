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Bakan Albayrak: Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sözde; Diyarbakır’ın, Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen eli kanlı örgüt ve uzantıları bir kez daha Diyarbakır’a acı getirdi, masumların kanını döktü. Milletçe Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız" dedi

GÜNDEM 13.09.2019, 18:55 13.09.2019, 18:56
Bakan Albayrak: Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:

"Sözde; Diyarbakır’ın, Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen eli kanlı örgüt ve uzantıları bir kez daha Diyarbakır’a acı getirdi, masumların kanını döktü. Milletçe Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız."

#Bakan Albayrak
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