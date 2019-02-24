Bakan Akar’dan yeni askerlik sistemi açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de konuştu. Yeni askerlik sistemine değinen Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile hazırlanan yeni askerlik sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ve onay safhasındadır. Bu sistemle bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı etkin şekilde karşılanacak, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki gelişimine de azami destek sağlanacaktır” dedi.

SURİYELİ AÇIKLAMASI

Mültecilerle ilgili de Akar, “Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeleri için, gerekli çalışmalarımızı yaptık. Günü ve saati geldiğinde cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“3 BİNDEN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla IŞİD’li teröristi Cerablus’ta, El Bab’da ve Azez’de etkisiz hale getirildiğini anımsatan Bakanı Akar, “DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan, göğüs göğüse operasyon yapan tek asker Mehmetçik’tir, tek silahlı kuvvetler Türk Silahlı Kuvvetleridir. Mehmetçik Afrin’de, Zeytin Dalı Harekatı ile 5 bin kadar PKK’lı, PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’li teröristi hazırladıkları beton mevzilere gömmüştür. Bu operasyonlar sırasında milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun şekilde sivil ve masum insanlara ve çevreye zarar vermemek için her türlü gayret gösterilmiştir. Bu operasyonların yanı sıra Türkiye, rejimden, teröristlerden kaçan Suriyeli kardeşlerimize kucak açmıştır, şu anda 4 milyona yakın Suriyeliye 40 milyar dolar harcama yapmak suretiyle ev sahipliği yapmaktadır ülkemiz” dedi.