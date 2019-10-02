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Bakan Akar’dan Fırat’ın doğusu mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekata ilişkin, "Olayları takip ediyoruz. Ona göre Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri, talimatları, bize verdiği sınırlar var. O sınırlar, kriterler dahilinde olayı yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her şeyiyle, her yönden, her bakımdan hazır" dedi

GÜNDEM 01.10.2019, 22:52
Bakan Akar’dan Fırat’ın doğusu mesajı!
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AKAR, TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM  Başkanı Mustafa Şentop tarafından verilen açılış resepsiyonunda, gazetecilerin  gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Güvenli Bölge tesisi ve Fırat'ın doğusuna olası bir harekata ilişkin  sorular üzerine Akar, "Cumhurbaşkanımız kaç kere söyledi, bu işin şakası yok.  Bunun herkes tarafından bilinmesi, anlaşılması lazım." diye konuştu. Süreci  uhulet ve suhuletle götürmeye çalıştıklarını belirten Akar, bununla ilgili son  bir tarihin olup olmadığının sorulması üzerine, şunları söyledi:
"Burada olaylar var, belirli olaylar var. Zaman meselesinden ziyade  biz olayları takip ediyoruz. Ona göre Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri,  talimatları, bize verdiği sınırlar var. O sınırlar, kriterler dahilinde olayı  yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her şeyiyle, her yönden, her  bakımdan hazır. Arkadaşlarımızın morali, motivasyonu yüksek. Bizim istediğimiz  stratejik ortaklık ruhuna uygun, NATO içindeki müttefiklik ruhuna uygun, hep  birlikte, hep beraber... Bizim tamamen insani taleplerimiz var. Orada bir dram,  trajedi var. İnsanlar rahat ve huzur içinde, güven içinde evlerine, topraklarına  dönsünler. Bunu yapabilmek için ne lazım? Oradaki teröristlerin çıkması, oradaki  tahkimatın tahribi lazım. Bizim bunu devriye ile görmemiz lazım, devriye  üslerinin olması lazım. Evet, bu arada gelişmeler de var. İHA'lar, helikopterler,  F-16'lar uçuyor, bunlarla keşif gözetleme faaliyetlerimizi yapıyoruz. Ancak bizim  ilave taleplerimiz var, işin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit  kaybediyoruz. Vakit kaybetmememiz lazım."
 
Hulusi Akar, ABD'ye iletilen ilave taleplerin sorulması üzerine,  "Mutabık kaldığımız şeyler. Bir an önce teröristler çıksın, bir an önce tahkimat  tahrip olsun, bir an önce ağır silahlar toplansın. Bunlar." diye konuştu.
 
Milletin rahat, huzur içinde olmasını, güven duymasını istediğini  ifade eden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere savunmada, güvenlikle  ilgili kimler varsa gerçekten tahminlerinizden ve gördüklerinizden çok daha yoğun  çalışıyorlar. Temaslar, hazırlıklar, ihtiyaçlar, tedarik, eğitim, haberleşme  vesaire... Çok şükür imkanlarımız gayet yeterli." dedi.
 
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile görüşmelerde Fırat'ın doğusuna  yönelik olası harekatta hava koridoru açılması konusunun gündeme gelip gelmediği  sorusunu yanıtlarken, "Her şeyi görüşüyoruz." ifadesini kullandı.
 
"İHA'nın düşürülmesi basit bir olay"
 
Türk hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesine ilişkin soruya da  Akar, "Basit bir olay. Hava Kuvvetlerimiz hava sahamızı son derece güçlü ve  kapsamlı bir şekilde koruyor." yanıtını verdi.
 
İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunun sorulması üzerine Akar,  "Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.
 
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11  Ekim'de Türkiye'ye geleceği belirtilerek, "Güvenli Bölge'ye ilişkin olası bir  operasyon halinde, NATO bu anlamda nasıl yaklaşır?" şeklinde sorulan soruyu ise  şöyle yanıtladı:
 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktif ve talimatları doğrultusunda  savunma ve güvenlik noktayı nazarından kendi hak ve menfaatlerimizi dikkate  alarak, karar neyse o kararı alırız ve uygularız. Diğer bütün ziyaretler,  konuşmalar, görüşmeler bunun dışında. Tabii ki Sayın Genel Sekreter son derece  saygıdeğer, savunma ve güvenlik konularına vakıf bir insan. Onunla tabii görüş  alışverişinde bulunabiliriz ama karar bize ait."
 
"Tatmin olmadığımızı söylüyoruz"
 
 Bir gazetecinin, Güvenli Bölge tesisi konusunda müşterek hareket  merkezinin kurulması, ortak devriye gibi gelişmeleri hatırlatarak, "Bundan sonra  ne olursa, biz tatmin olduğumuzu söyleyeceğiz?" sorusu üzerine Akar, şu ifadeleri  kullandı:
 
"Biz tatmin olmadığımızı söyledik, söylüyoruz. Onunla ilgili bazı  gözlemlerimiz, takip ettiğimiz hususlar var, bazı parametreler var. Bunları  yakinen takip ediyoruz. Ona göre askeri, politik yönden gerekli değerlendirmeleri  yapıyoruz. Gereğini gerekli zamanda yapmaya hazır olduğumuzu da biliyor herkes."
 
Yeni bir üst düzey temasın olup olmayacağı sorulan Akar, "Her zaman  olabilir." dedi.
 
Bir gazetecinin İdlib'deki son gelişmeleri hatırlatarak, "Ankara  Zirvesi'nden sonra sakinledi gibi duruyor." demesi üzerine Akar, şunları söyledi:
 
"Sükunet var. Orayı da yakından takip ediyoruz. İdlib'in bir an önce  istikrara kavuşması, oradaki 3,5-4 milyon masum insanın rahatı, huzuru, güvenliği  her şeyin ötesinde bir insanlık görevi. Bu konuda Cumhurbaşkanımız son derece  hassas, Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece hassas, Türk Silahlı Kuvvetleri  son derece hassas. Elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Gerçekten  tarihimize, kültürümüze yaraşır bir şekilde orada insanların güvenliğini ve  huzurunu sağlamak için gece gündüz demeden tüm ilgililer, yetkililer  çalışmalarını sürdürüyor. Bizim dileğimiz, temennimiz orada da bir an önce  barışın, huzurun sağlanması."
 
Akar, Türkiye'nin çalışmalarını mutabakatlara uygun bir şekilde  sürdürdüğünü de vurguladı.
 
"Türk noktaları Suriye güçlerinin içinde kaldı. Bu durum gözlem  noktasının faaliyetini etkilemiyor mu?" sorusu üzerine Akar, "Şu anda herhangi  bir güvenlik sorunu yaşanmıyor. Bizim oradaki gözlem noktalarımızın faaliyeti,  ateşkesi gözlem ve rapor. Onu yapıyorlar. Herhangi bir şekilde bize karşı bir  saldırı, taciz olursa, hiç kimseye sormadan oradaki arkadaşlarımız her türlü  karşılığı vermeye yetkililer. Misliyle mukabeleye yetkili. Bunun da tabii  devamını herkesin göze alması lazım." ifadelerini kullandı.
 
"Hava Kuvvetleri çalışıyor"
 
Bir gazetecinin, "S-400'leri kullanmayın, paketinden çıkarmayın." gibi  söylemlerin olduğunu hatırlatması üzerine Akar, "Başlangıçtan itibaren Türkiye  Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aldığı kararlar devamlı  irdeleniyor. Önce dediler ki 'Alamazsınız', aldık. 'Getiremezsiniz', getirdik.  Hiçbir sorun yok. Biz planladığımız şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.
 
Sürecin planlandığı şekilde işlediğini belirten Akar, S-400'lerin  nereye konuşlandırılacağına ilişkin soruya da "Hava Kuvvetleri çalışıyor. Teknik  bir konu." cevabını verdi.

#Bakan Akar #Fırat
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