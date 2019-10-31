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Bakan Akar yakalanan 18 Esed askerini ne yapacaklarını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK'nın elinde bulunan 18 rejim askerinin Ruslara teslim edilmesi için görüşmeler sürüyor." dedi.

GÜNDEM 31.10.2019, 16:52
Bakan Akar yakalanan 18 Esed askerini ne yapacaklarını açıkladı
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar Rasulayn'ın güneydoğusundaki arama tarama faaliyetleri sırasında ele geçirilen 18 Rejim askerinin durumuna ilişkin, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor. İkisi yaralıydı, hastanede tedavileri yapıldı. Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık." açıklamasında bulundu.ASınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rasulayn'ın güneydoğusundaki arama tarama faaliyetleri sırasında ele geçirilen 18 kişinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin teslim edilmesi konusunun Ruslarla görüşüldüğünü bildiren Bakan Akar, yakalanan askerlerden ikisinin yaralı olduğunu ve hastanede tedavilerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

S-400 TESLİMATINA DEĞİNDİ

"Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık." diyen Akar S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatına ilişkin olarak "S-400 hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek." dedi.

#milli savunma bakanı #Esed askeri #Hulusi Akar
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