Bakan Akar müjdeyi vermişti, tek tip askerliğin detayları belli oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı herkesin 9 ay tek tip askerlik yapacağı bir taslak üzerinde çalışıyor.

Taslaya göre bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek. Bu bedelin ne kadar olacağı her yıl yeniden belirlenecek. Doktor, öğretmen, hakim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilecek.

BAKANLIKLARDAN GÖRÜŞLER DÜZENLEMEYE REHBER OLACAK

Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde süreyi tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi şartlarda ve dönemlerde askerlik yapacağı konusunda, Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye rehber olacak.

"BUNU BİT ZEMİNE OTURTMA HAYRETİMİZ SÜRÜYOR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" demişti.