Bakan Akar, İdlib için Rusya ile yapılan görüşmenin detaylarını anlattı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkes ve istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele verdiklerini, Ruslarla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, "Genelkurmay Başkanımız, Rusya Genelkurmay Başkanıile görüştü. Karşılıklı olarak sorumluluklarımızın ne olduğunu, istikrarın veateşkesin sağlanması için ne yapmamız gerektiğini bir kez daha görüştüler,konuştular. Dolayısıyla biz oradaki sorumluluklarımız neyse onu yapıyoruz." dedi.

BAKAN AKAR, HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ TÖRENİNE KATILDI

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri KomutanıOramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ileinceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Vali Şehmus Günaydın, Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı KorgeneralYılmaz Özkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililertarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının108. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere 12. HavaUlaştırma Ana Üs Komutanlığına geçti.

Tören mangasını selamlayan Bakan Akar daha sonraA400 M uçağıhangarındaki törenalanına geldi.Törende konuşan Akar, sözlerine HavaKuvvetleri Komutanlığının fedakar ve kahraman personeli ile bir araya gelmektenduyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin başta NATO olmak üzere uluslararası camiadason derece seçkin,saygın bir yere sahip olduğunu belirten Akar, yaşananlarınbunu teyit ettiğini vurguladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ülkeye tehdit teşkil eden tüm hedeflerekarşı kazandığı başarıların önemine değinen Bakan Akar,FETÖ üyesi hainlerintemizlenmesiyle TSK'nin görevlerini daha da başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

"BU GERÇEKTEN BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK, FEDAKARLIK"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerek yurt içinde gerek sınır ötesindeterörle mücadelesinin artan bir tempo ile devam ettiğini vurgulayan Akar,"Buyoğun bir mesaidir. Bu gerçekten büyük bir kahramanlık, fedakarlıktır." diyekonuştu.

Türkiye'nin çevresindeki sıkıntı ve tehlikelere işaret eden Akar,"TSK bir taraftan 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarını, diğer taraftan 462bin kilometrekarelik mavi vatanı ve bunların semalarını korumak ve kollamak içingece-gündüz demeden, 82 milyon milletimizin rahatı ve huzuru için elinden geleniyaptı, yapmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yapılan operasyonlarla şehitlerin ve gazilerin kanlarının yerdebırakılmadığını, yakınlarının gözyaşlarının hesabının sorulduğunu belirten Akar,şunları kaydetti:

"BİZİM AMACIMIZ ÜLKEMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARMAKTIR"

"Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprakbütünlüğüne,egemenlik haklarına saygılıyız. Burada yaptığımız şey ülkemize veasil milletimize karşı risk, tehdit ve tehlike teşkil eden teröristlere karşımücadeledir. Bizim amacımız budur. Ülkemizi ve milletimizi bu terör belasındankurtarmaktır. İnşallah hep birlikte omuz omuza çalışmak suretiyle ülkemizi,milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bizim hedefimiz sadece ve sadeceteröristlerdir. Açıklamalarımızı çarpıtarak başka yerlere çekmeye çalışanlartamamen art niyetlidir. Biz Kürt kardeşlerimizle yüzyıllar boyunca aynıcoğrafyayı, ekmeği paylaştık, paylaşıyoruz. Et ve tırnak gibiyiz."

Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine dikkati çeken Akar, "Bugörevlerin yapılması için TSK hazırlıklarını yaptı, yeri ve zamanı geldiğindebunun da gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz ölürsekşehit kalırsak gazi anlayışı içinde ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunukorumak için çalışıyoruz, kararlıyız." dedi.

AKAR, İDLİB GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Soçi'deki mutabakatla İdlib'de insani krizin önlenmesi için önemli biradım atıldığını anımsatan Akar, şöyle devam etti:

"Ateşkesin, istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele veriyoruz.Ruslarla temasımız, görüşmelerimiz sürüyor. Buraya gelmeden önce GenelkurmayBaşkanımız, Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Karşılıklı olaraksorumluluklarımızın ne olduğunu, istikrarın ve ateşkesin sağlanması için neyapmamız gerektiğini bir kez daha görüştüler, konuştular. Dolayısıyla biz oradakisorumluluklarımız neyse onu yapıyoruz. Yeni bir insani trajedi yaşanmaması için3,5-4 milyon insanın daha fazla ezaya, cefaya, katliama maruz kalmaması için Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya devamedeceğiz. Böylece yeni bir göç dalgasının, Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'yahatta Amerika'ya kadar uzanacak bir trajedinin de önlenmesi için gayretgösteriyoruz."

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 07:38