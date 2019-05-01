Bakan Akar 'Gökbey' kokpitinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey'in kokpitine bindi

Bakan Akar 'Gökbey' kokpitinde
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi  Akar, ikili görüşmelerinin ardından TÜYAP'taki, IDEF'19 14.  Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki firmaları ziyaret etti.
 
Harp silah araç ve gereçlerini inceleyen Akar, yerli imkanlarla  geliştirilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey'in kokpitine bindi, paraşüt  simülatörünü inceledi.
Bakan Akar, fuardaki gezisinin ardından, ikili görüşmeleri kapsamında  Tanzanya Savunma Bakanı Hüseyin Ali Mwinyi ile bir araya geldi.
 
İki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki iş birliği  konularının ele alındığı görüşmenin ardından iki bakan iş birliği protokolünü  imzaladı.
 

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