Bakan Akar'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaret etti
GÜNDEM 27.09.2019, 17:31
Bakan Akar'ı komutanlığa gelişinde, Genelkurmay 2'nci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ve Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan karşıladı. Tören mangasını selamlayan Akar, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Özel Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı binasına geçerek, ziyaret defterini imzaladı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler, daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Erbakan'ı makamında ziyaret edip, yeni görevinde başarı dileyerek, faaliyetlere ilişkin bilgi alıp, talimatlar verdi.
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