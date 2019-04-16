Bakan Akar'dan flaş S-400 ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'ün teslim tarihi ile ilgili olarak, "Son görüşme sırasında Rusya tarafından 'haziran' telaffuz edildi ama onun da gelmesi, gitmesi vesaire başka bir çalışma konusu" dedi. Bakan Akar, F-35'lerle ilgili olası yaptırımlar konusunda ise, "Mevcut durum çerçevesindeki çalışmalarımız sürüyor, olasılıklara karşı da her türlü hazırlığımızın olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Bakan Akar'dan flaş S-400 ve F-35 açıklaması
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, hava savunma  sistemi S-400'lerin teslim tarihine ilişkin, "Son görüşme sırasında Rusya  tarafından 'haziran' telaffuz edildi ama onun da gelmesi, gitmesi vesaire başka  bir çalışma konusu." dedi. 

Akar, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından  bu yıl 37'ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na katılmak üzere  geldiği Washington'da Türk gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin  soruları yanıtladı. Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin uzun yıllardır sürdüğünü ve  bunların önemli olduğunu belirten Bakan Akar, hem askeri hem de diğer alanlarda  iş birliğinin devam ettiğini bildirdi.

Yaşanan bazı problemleri hatırlatan Akar, "Bu problemleri başkaları  çözmeyecek, biz çözeceğiz. Bu problemlerin çözümü için çalışmalarımız aralıksız  sürüyor. Önümüzdeki dönemde bunlarla alakalı sorunların çözülmesinin de bir  şekilde mümkün olacağını umuyoruz." diye konuştu. Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı diyaloğun önemine  değinerek, "Bazen ciddi şekilde yanlış anlaşılmalar, yanlış anlatımlar oluyor.  Bazen bunlar doğal bir şekilde gelişirken bazen de bilinçli bir şekilde yanlış  yerlere götürülebiliyor. Bazı bilgiler yanlış aksettiriliyor. Politikacılar,  senatörler birçok konunun ayrıntısını bilemeyebilir. Bazı ayrıntılar da kararlara  etkili olabilir." ifadelerini kullandı.

'82 milyonun savunmasını, güvenliğini sağlayacağız'
Türkiye'nin hava ve füze tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan  Bakan Akar, "Bizim buna karşı hava ve füze savunma sistemi istememiz, bunun için  çalışmamız çok doğal bir şey. Bu, egemenlik, bağımsızlık, güvenlik ve savunma  meselesi." dedi. Bu konudaki çalışmalarda yaşanan süreci hatırlatan Akar, "Biz problem  odaklı çalışıyoruz. Bizim bir problemimiz var, nedir bu? Türkiye'ye yönelik hava  ve füze tehdidi. Ne yapacağız? 82 milyonun savunmasını, güvenliğini sağlayacağız.  Bunun için elimizdeki imkanları kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Patriot tedariki konusunda ABD'den yapıldığı belirtilen teklife  ilişkin soru üzerine Bakan Akar, "Füze ve hava savunma sistemleriyle alakalı  kriterlerimiz belli. Bazı iyileştirmeler oldu. Şimdi yoğun bir şekilde çalışma  devam ediyor." ifadelerini kullandı. Akar, iki ülke ilişkilerinde ayrıştırıcı ve ültimatom dilinin  kullanılmamasının önemine değinerek, S-400 tedariki ve F-35 projesinin birbirine  bağlanmaması gerektiğini belirtti. 

"F-35 savaş uçakları ile S-400'lerin yakın konuşlandırılması durumunda  birbirlerinin teknik bilgilerini alabileceği"ne yönelik tartışmaları anımsatan  Akar, şunları söyledi:
"S-400 Suriye'de konuşlu ama İsrail'in yakın mesafede konuşlu  F-35'leri var. Diğer taraftan Baltık ülkelerinde de buna benzer durumlar var. Biz  diyoruz ki 'Gelin oturalım, teknik bakımdan yapılması gereken neyse konuşalım.'  Biz bunları NATO sistemlerine entegre etmeyeceğiz. Ayrıca bizim milli olup da  NATO için çalışan unsurlarımıza da entegre etmeyeceğiz. Bunlar bağımsız, ayrı bir  şekilde çalışacaklar. Muhtemelen Ankara ve İstanbul'un savunması olacak S-400'ün  görevi. Diğer taraftan da F-35'lerin yeri ise Malatya. Burada yatırımları yaptık,  yapmaya devam ediyoruz. Arada ciddi bir mesafe var. Bunları tartışalım,  konuşalım. Eğer bu çalışmalar sırasında hakikaten teknik bakımdan alınması  gereken tedbirler varsa yapalım. O konuda açığız. S-400 gelmedi daha ama gelecek.  Geldiği zaman ne yaparız? Bu Ankara olabilir, İstanbul olabilir veyahut da bir  sanayi bölgesi olabilir. Füze ve uçak tehdidine karşı nereleri hassas, bu  çalışılan bir konu. "

"Teklifimiz, Amerikalıların masasında"
Hava savunma sistemlerinin menziline dikkati çeken Akar, "Türkiye'nin  hava sahasını tam olarak kontrol altına alacaksak bizim birçok hava ve füze  savunma sistemine ihtiyacımız var." diye konuştu.
ABD'den yapılan F-35'lerle ilgili olası yaptırım söylemlerine karşı  Türkiye'nin hazırlığının olup olmadığı sorusu yöneltilen Akar, "Varsayımlarla  konuşup da bazı şeyleri zorlaştırmak veya yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek  için o tarafını bırakıyoruz. Mevcut durum çerçevesindeki çalışmalarımız sürüyor,  olasılıklara karşı da her türlü hazırlığımızın olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde  konuştu.
ABD'nin Patriot ile ilgili sunduğu son teklife ilişkin belli bir  tarihin olup olmadığı sorusuna Akar, "Hayır" karşılığını verdi, çalışmaların  sürdüğünü yineledi.
S-400'lerin ne zaman Türkiye'ye gelmesinin planlandığı sorulan Akar,  "Son görüşme sırasında Rusya tarafından 'haziran' telaffuz edildi ama onun da  gelmesi, gitmesi vesaire başka bir çalışma konusu." diye konuştu.
S-400 ile F-35'in teknik olarak nasıl ayrıştırılacağına yönelik  ABD'lilerle teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu Akar,  "Bizim teklifimizde Amerikalıların masasında bu." şeklinde yanıtladı.

Güvenli bölge
Suriye'nin kuzeyindeki bir güvenli bölgeye yönelik söylemler  hatırlatılan Bakan Akar, şöyle konuştu:
"Niye orada 30-40 kilometreden bahsediyoruz. Son zamanlarda  teröristler maket uçaklara patlayıcı koyarak ülkemizdeki karakollarımıza,  insanlarımıza karşı kullanıyorlar. Biz 'Teröristleri alın, silahlarını toplayın,  bunları 30-40 kilometrenin dışına çıkarın' diyoruz. Bizim temel teklifimiz bu. Bu  maket uçakların menzili takriben 30-40 kilometre. Türk Silahlı Kuvvetleri,  bölgedeki yeteneği ve müsait olan tek güç. Burada esas olan maksat. Bizim  maksadımız hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak. Bizim derdimiz bu.  Biz Suriye'nin hem politik kişiliğine hem toprak bütünlüğüne son derece  saygılıyız. Hiçbir şekilde Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim meselemiz  terörist unsurlardan ülkemize karşı gelen risk, tehdit, tehlike."
İdlib'deki son gelişmelere ilişkin soru üzerine Akar, "Çok  zorluklardan geldik, şu anda bir denge kurulmuş vaziyette." dedi. Bakan Akar,  Türkiye'nin orada üzerine düşen görevlerin tamamına yakınını gerçekleştirdiğini  belirterek, bölge halkının güvenliği ve huzuru için gayret gösterdiklerini  söyledi.
Sudan'daki son gelişmelere ilişkin soruyu da Akar, "Afrika ülkelerinin  birçoğunda Orta Doğu'dan bazı ülkelerin yarışı var, orada birtakım görünen,  görünmeyen mücadele şekilleri var. Bizim temennimiz Sudanlı kardeşlerimizin  barış, huzur, güven içinde, olabildiğince demokratik çerçeve içinde yaşamlarını  sürdürmeleridir." dedi.

"Pentagona rakip olacak"
Ankara'da yapılması planlanan yeni karargah projesinde gelinen son  duruma ilişkin Bakan Akar, "Ayyıldız Projemiz var. Öyle bir bina yaptık Pentagona  rakip olacak. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini aldık,  'Devam' talimatını verdiler. Önümüzdeki günlerde projede çalıştığımız ekiple  toplanacağız ve inşallah bunu geliştireceğiz." diye konuştu.

Soru üzerine insansız kara araçları konusunda gelinen noktayı  değerlendiren Akar, "Birçok konuda araştırma-geliştirme faaliyetlerimiz sürüyor.  Özel sektör, asker iş birliği, üniversitelerin katkıları, devlet kurumlarının  çalışmaları bu konuları gayet güzel bir raya soktu ve inşallah kara araçları  dahil buna benzer hayata geçtiği zaman ülke olarak hepimizin sevineceği  çalışmalar ilerliyor." ifadesini kullandı.

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