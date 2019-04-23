MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, merakla beklenen yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemeke yönelik açıklamalarda bulundu.
ÇOK KISA SÜRECE MECLİS'TE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin çok kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi.
Bakan Akar'dan 'bedelli askerlik' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili bir açıklamada bulundu
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, merakla beklenen yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemeke yönelik açıklamalarda bulundu.
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