Bakan Akar'dan 'bedelli askerlik' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili bir açıklamada bulundu

Bakan Akar'dan 'bedelli askerlik' açıklaması
banner404

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, merakla beklenen yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemeke yönelik açıklamalarda bulundu.
 
ÇOK KISA SÜRECE MECLİS'TE
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin çok kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkdoğan'dan Bahçeli'ye tam destek:...
Türkdoğan'dan Bahçeli'ye tam destek:...
  1. POLİTİKA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479