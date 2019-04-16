Bakan Akar'dan ABD'de önemli görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Pentagon'da görüştü

Bakan Akar'dan ABD'de önemli görüşme
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MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar'ın ABD'de  sürdürdüğü temaslar çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki son dönem  gelişmeler, ikili ilişkiler, diğer bölgesel güvenlik konuları ile savunma  sanayindeki iş birliği konuları ele alındı.
Bakan Akar tarafından Suriye'de oluşturulması düşünülen güvenli bölge,  S-400 alımı, F-35 uçakları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili görüş ve  talepler dile getirildi.
 
Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklık  çerçevesindeki iş birliğinin, iki ülkenin, bölgenin ve tüm dünyanın istikrar ve  güvenliği için önemi vurgulandı.
 

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