Bakan Akar açıkladı: O memurlara fazla mesai ödenecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sivil memurların özlük haklarında yapılan iyileştirilmelere ilişkin de bilgi vererek; sivil devlet memurlarına 'sivil memur tazminatı' verilmesine, kuvvet komutanlıklarında çalışan devlet memurlarından silahlı kuvvetler uzmanı alınmasına, fazla mesai nedeniyle ücret ödenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti

Bakan Akar açıkladı: O memurlara fazla mesai ödenecek
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BAKAN Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,  Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı  Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve  Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan  Kavaklıoğlu, sivil memurlarla öğle yemeğinde bir araya geldi.
Sivil memurların katkılarının herkes tarafından çok iyi bilindiğini  belirten Bakan Akar, "Bir taraftan bize verilen görevleri yerine getirirken diğer  taraftan da bu görevlerin ifasına çalışan sivil, asker tüm arkadaşlarımızın  refahı için çalışmak bizim asli görevimizdir." diye konuştu.
 
Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere  olduğunu belirten Bakan Akar, "Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor. Er  olarak başlayacak genç arkadaşlarımız, uzman olacak, kriterleri yerine getirdiği  zaman astsubay olacak diğer kriterleri yerine getirince subay olacak sonrasında  general olacak. Hiçbir engel yok. Önemli olan bireyin çalışması, kendini  geliştirmesi ve katkısı yani performansı." dedi.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerini sivili, askeri, şehit aileleri ve  gazileriyle büyük bir aile olarak nitelendiren Akar, Türkiye'nin hassas bir  dönemden geçtiğini, bölgesinde ciddi risk ve tehlikelerin olduğunu vurguladı.  Bakan Akar, bu risk ve tehlikelere karşı ülke ve milleti korumak için Türk  Silahlı Kuvvetlerinin elinden gelen gayreti gösterdiğini ve göstermeye devam  edeceğini belirterek, "Terörle mücadelemiz devam ediyor. Bir taraftan PKK/YPG,  diğer taraftan DEAŞ, FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı Silahlı Kuvvetlerimiz  sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla mücadelesini artan bir şiddet ve tempoda  yerine getirmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.
 
"Etrafımızdaki belirsizliklerin doğurduğu tehdit ve tehlikelere karşı  her an harekata hazır olmamız lazım." diyen Akar, buna göre eğitimlerin  yapılmasının, silah ve araç, gereç tedarikinin önemine değindi. Bu kapsamda  TSK'nin yoğun mesai içinde olduğunu dile getiren Akar,  sivil memurların özlük  haklarında yapılan iyileştirilmelere ilişkin de bilgi verdi.
 
Sivil memurlar ise düzenlenen etkinlik için teşekkür ederek, ilk defa  böyle bir programın düzenlendiğini ifade etti. Taleplerini de anlatan sivil  memurlar yapılan çalışmalar için de teşekkür etti.
 
Özlük haklarında yapılan iyileştirmeler
 
Buna göre, sivil memurların özlük haklarında yapılan iyileştirmeler  şöyle:
 
"Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan personele milli  savunma/silahlı kuvvetler uzmanı kadrolarına atanmasına imkan sağlandı. Sınır  ötesindeki görevlere katılanlara tazminat ödenmesine imkan tanındı, sivil  personelin lojmanlardan faydalanma oranları artırıldı.
 
Bununla birlikte sivil devlet memurlarına 'sivil memur tazminatı'  verilmesine, kuvvet komutanlıklarında çalışan devlet memurlarından silahlı  kuvvetler uzmanı alınmasına, fazla mesai nedeniyle ücret ödenmesi veya idari izin  verilmesi ile KKTC'de görevli devlet memurlarının ada tazminatının artırılmasına  yönelik çalışmalar ise sürüyor."
 

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