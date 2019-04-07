Bakan Akar açıkladı: Büyük bir darbe vuruldu!

AKAR, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni"nde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) etkin, caydırıcı ve saygın olmak için var gücüyle çalıştığını belirtti.



Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilotların yerinin çok önemli olduğunu dile getiren Akar, "Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya çıkan durumda pilot ihtiyacımızın karşılanması Hava Kuvvetlerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir faaliyet sahası olmuştur." diye konuştu.



Çalışmaların ardından önemli gelişmelerin sağlandığını belirten Akar, bugün de pilotluk eğitimini tamamlayan 43 kişinin görevlerinin başına gönderildiğini dile getirdi.



Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2019, 22:09