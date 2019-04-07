Bakan Akar açıkladı: Büyük bir darbe vuruldu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük darbe vurdu." dedi

Bakan Akar açıkladı: Büyük bir darbe vuruldu!
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AKAR, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen, "Pilotaj Eğitimi  Bröve ve Diploma Töreni"nde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) etkin, caydırıcı ve  saygın olmak için var gücüyle çalıştığını belirtti.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilotların yerinin çok önemli olduğunu dile  getiren Akar, "Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya çıkan  durumda pilot ihtiyacımızın karşılanması Hava Kuvvetlerimizin, Silahlı  Kuvvetlerimizin önemli bir faaliyet sahası olmuştur." diye konuştu.
 
Çalışmaların ardından önemli gelişmelerin sağlandığını belirten Akar,  bugün de pilotluk eğitimini tamamlayan 43 kişinin görevlerinin başına  gönderildiğini dile getirdi.
 

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2019, 22:09
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