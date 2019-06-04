Bakan Akar: 64 terörist etkisiz hale getirildi

Akar, "Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler."

Bakan Akar: 64 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı’nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi, tugay komutanlarına talimatlar verdi.
Akar: "Pençe Harekatı'nda 28, Irak’ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27 Mayıs’tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi"

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