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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bakan açıkladı: Tamamı sahte

Bakan Canikli, reklâmları yapılan balları analiz ettirdiklerini ve tamamının sahte çıktığını açıkladı. “Arıya bile güvenmiyoruz balı kendimiz yapıyoruz” özdeyişini hatırlatan Bakan Canikli, bal reklamlarını durdurduklarını belirtti

Bakan açıkladı: Tamamı sahte

Bakan Canikli, reklâmları yapılan balları analiz ettirdiklerini ve tamamının sahte çıktığını açıkladı. “Arıya bile güvenmiyoruz balı kendimiz yapıyoruz” özdeyişini hatırlatan Bakan Canikli, bal reklamlarını durdurduklarını belirtti

23 Mart 2015 Pazartesi 09:13
Bakan açıkladı: Tamamı sahte
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GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, balda her ihbari değerlendirdiklerinin altını çizerek,  “Artık bal reklamı sıfır, artık hepsinin reklamını durdurduk. Kimse artık bal reklamı yapamaz” diye konuştu. Türkiye’nin neresinde olursa olsun gelen şikayetlere müdahale ettiklerini söyleyen Canikli, Hürriyet’e şunları söyledi:
GERÇEK BALIN KİLOSU
“Televizyon yoluyla yapılan bal satışlarını analiz ettik tamamı sahte çıktı. Analize göndermeden önce yayını durduruyoruz satış olmasın diye. Analizde sorun çıkmazsa yayına devam ettiriyoruz ama tamamı sahte çıkıyor. Balı tatlandırıcıdan, nişasta bazlı şekerden, glikozdan yapıyorlar. Onun da kilosu bir liradır. Dünyada örneği var mı bilmiyorum. 10 liraya satıyorlar. Aroma, bal tadı vericilerle birlikte toplam maliyeti en fazla 1.5 lira oluyor. Ama gerçek balın fiyatı en az 250-300 liraya ulaşıyor. Zayıflama haplarında da durum aynı. Çeşitli hastalıklara iyi geldiği öne sürülen ürünlerin büyük bölümünün reklamlarını durdurduk. Tamamına yakınının sağlık kurallarına uygun olmadığını gördük.”
2 MİLYON LİRA CEZA 
Reklam Kurulu da 2014 yılı içerisinde bal reklamlarıyla ilgili olarak 2 reklam yayınına durdurma cezası, 23 reklam yayınına ise 2 milyon lira idari para cezası vermişti. Kurul, sahte bal reklamlarının durdurulmasına da karar vermişti.

Kaynak: Hürriyet

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Son Güncelleme: 23.03.2015 08:14
Anahtar Kelimeler:
BalBakanNurettin CanikliSahte Bal
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