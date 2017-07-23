Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bakan açıkladı! Bu otomobil tarih olabilir

Bakan Özlü, yerli otomobil için geçen yıl tanıtılan örneğin kullanılmayabileceğini belirtti. Bakan ayrıca, üretime kadar 48 aylık bir sürecin gerektiğini ifade etti

Bakan açıkladı! Bu otomobil tarih olabilir

Bakan Özlü, yerli otomobil için geçen yıl tanıtılan örneğin kullanılmayabileceğini belirtti. Bakan ayrıca, üretime kadar 48 aylık bir sürecin gerektiğini ifade etti

23 Temmuz 2017 Pazar 11:18
Bakan açıkladı! Bu otomobil tarih olabilir
banner404

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, daha önce hibrit olması düşünülen yerli otomobilin, tamamen elektrikliye doğru kaydığını belirtti. Özlü, yine de son kararı, pazara bakarak ana yüklenici ortakların vereceklerini ifade etti. 
 
Dünyadaki pazarın tamamen elektirikliye gittiğini söyleyen Özlü, pek çok ülkenin bunun için batarya teknolojisi geliştirdiğine dikkat çekerek, ''Çin dahil batarya için çok büyük paralar harcıyorlar. Burada temel olan, enerjinin üretimi değil depolanması'' dedi.
 
BATARYA ÇALIŞMALARI
 
Türkiye’nin de sıfırdan batarya üretmek yerine dünyayla beraber çalışacağını kaydeden Özlü, şöyle devam etti:
 
''Dünyadan kopuk bir şey yapmayız. Çünkü biz bu otomobili kendimiz için değil, dünya için yapacağız.
 
Bütün dünyaya satabileceğimiz bir otomobil yapmak istiyoruz. Bataryayı biz mi yaparız, yoksa bir kısmını ortakla mı yaparız, ana yüklenici, maliyet, etkinlik, birim araç fiyatlarını ve piyasa fiyatlarını dikkate alarak değerlendirecek.''
 
'48 AY GEREKİYOR'
 
Daha önce 2019'da ortaya çıkacağı ifa edilen yerli otomobilin tasarım ve üretiminin 4 yıllık bir süreç alacağını belirten Sanayi Bakanı Faruk Özlü, ''Biz bunun yarısını, birinci faz için planlıyoruz. O da tasarım ve prototipin ortaya çıkarılması. İkinci fazı da seri üretime geçilmesi. Sıfırdan bir otomobilin prototip üretimi, test edilmesi ve seri üretim bandından çıkıp piyasaya sürülmesi 48 ay olacak'' dedi.
 
'GEÇEN YILKİ ÖRNEK KULLANILMAYABİLİR'
 
Faruk Özlü, yerli otomobilin geçen yıl kamuoyuna açıklanan ve çok tartışılan örneğin kullanılmayabileceğine işaret ederek ''Onu ana yükleniciye ‘Devam edebilirsin ya da kaldırabilirsin’ diyeceğiz. Biz bir tasarım yapalım, sanayiciye verelim ve ‘Sen bunu sat’ demek yanlış. Sanayici pazara baksın, ne satabilir ona göre analiz etsin'' diye konuştu.
 
SON DURUM NE?
 
TOBB’la görüşmelerin yapıldığını ve yerli otomobil çalışmalarının hızlanacağını belirten Özlü, ''Son olarak bir araya geldik, bir program hazırladık. Potansiyel otomobil üreticisi olabilecek şirketlerle ilgili değerlendirme yaptık. O şirketlere görüşüyoruz, 'Var mısın, yok musun?' diye soruyoruz.
 
'Varım' diyorsa devam ediyoruz, 'Yokum, benim başka programlarım var' diyorsa teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim