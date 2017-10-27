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Bakan açıkladı! Bir haftaya üretilecek...

Bir haftaya kadar ilk yerli Tamoksifen üretileceğini ve piyasaya sürüleceğini duyuran Sağlık Bakanı Demircan, ellerini kaybeden çoban Ramazan Taşdemir'e ise GATA'da protez takılacağını açıkladı

Bakan açıkladı! Bir haftaya üretilecek...

Bir haftaya kadar ilk yerli Tamoksifen üretileceğini ve piyasaya sürüleceğini duyuran Sağlık Bakanı Demircan, ellerini kaybeden çoban Ramazan Taşdemir'e ise GATA'da protez takılacağını açıkladı

27 Ekim 2017 Cuma 19:21
Bakan açıkladı! Bir haftaya üretilecek...
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SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan CNN Türk'te yaptığı açıklamada, bir haftaya kadar ilk yerli Tamoksifen üretileceğini ve piyasaya sürüleceğini belirtti. Demircan, ayrıca ellerini kaybeden çoban Ramazan Taşdemir'e GATA'da elektronik protez takılacağı müjdesini verdi.

ELEKTRİK TELİNE TAKILAN KUŞU KURTARMAK İSTERSEN AKIMA KAPILARAK ELLERİNİ KAYBETMİŞTİ

Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Günbuldu Köyü'nde çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir, 14 Ekim'de elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak için direğe çıktı. Kuşu kurtaran çoban, bu sırada akıma kapıldı. Yaklaşık 1.5 saat direkte asılı kalan Taşdemir, TEDAŞ görevlileri tarafından direkten indirilip, hastaneye kaldırıldı. Taşdemir'in üçüncü derecede yanan iki elinin de bilek hizasından kesileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
TamoksifenGataRamazan Taşdemir
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