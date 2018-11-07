Bakan açıkladı! Bedelli askerlikte merak edilen tarih belli oldu

BEDELLİ askerlikte 633 bin 844 vatandaş müracaatlarını tamamladı. Geçen Pazar başvuru işlemleri sona erdi. Gözler bedelli askerlikte 4. celp dönemine çevrildi. Yüz binlerce kişi konu hakkında bilgi almaya çalışırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Bakan Akar, "Bedelli askerlik için eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç Aralık ayının başında tamamen açıklanacak" dedi.

"633 BİN 844 VATANDAŞIMIZ BAŞVURDU"

Bakan Akar, "Bedelli askerlikte 633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi. Bedelli askerlik eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç Aralık ayının başında tamamen açıklanacak." dedi.