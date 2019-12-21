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Bakan'a verilen mektubun sırrı! İçinde çok ciddi iddialar var

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Partili Altınordu Belediyesi'nin temizlik ihalesinde yolsuzluk iddiaları olduğunu söyleyerek Adalet Bakanı Gül'e bir tutanak uzattı. Adıgüzel ardından İçişleri Bakanı Soylu'ya dönerek "Gereğini yapacak mısınız?" dedi.

GÜNDEM 21.12.2019, 12:41
Bakan'a verilen mektubun sırrı! İçinde çok ciddi iddialar var
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Meclis Genel Kurulu'nda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e bir tutanak ileterek, Ordu'nun AK Partili Altınordu Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları olduğunu aktardı. Adıgüzel, Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da bir diyalog yaşadı. Bu anların ardından merak konusu olan tutanağın içeriğine de ulaşıldı.

CHP'li Adıgüzel, Meclis Genel Kurulu'nda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e tutanağı ileterek, Ordu'da AK Partili Altınordu Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine yaşananları aktardı. CHP'li Adıgüzel, "Sayın Bakan Gül, Adalet Bakanı olarak aslında siz de burada mağdur olan taraflardan birisiniz" derken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Soruyu İçişleri Bakanına soruyorum: Altınordu Belediyesinin ihale mevzuatına ve hukukun üstünlüğüne uyması konusunda gereğini yapacak mısınız?" dedi.

"BELEDİYEDE AĞIR YOLSUZLUK İDDİALARI VAR"

Adıgüzel şunları ifade etti:

"Altınordu Belediyesi'nin temizlik ihalesinde ağır yolsuzluk iddiaları var. Açık olarak yapılması gereken ihale, mükerrer bir şekilde, teklif usulü yapılıyor ve de ihaleyi alacak firma, çöp kamyonlarının plakası, şase numarasına kadar noterde kayıt altında... Durum mahkemeye taşınıyor, mahkeme heyeti de başlarında hâkime hanım olmak üzere, şantiyeye geldiklerinde buradaki görevliler mukavemet gösteriyor; inceleme yapılmasına, hukukun işlemesine engel olunuyor. Bu durum, 9 Ekim 2019 tarihli elimdeki bu evrakla zapt altına alınıyor; birazdan size ileteceğim. 'Olay çıkmaması için alandan ayrıldık.' diye tutanakta yazıyor, olanlar yazıyor. Bir ihale temizse, alengirli bir iş yoksa hukukun işlemesinden neden korkuluyor? Sayın Bakan Gül, Adalet Bakanı olarak aslında siz de burada mağdur olan taraflardan birisiniz.

Soruyu İçişleri Bakanı'na soruyorum: Altınordu Belediyesinin ihale mevzuatına ve hukukun üstünlüğüne uyması konusunda gereğini yapacak mısınız?"

#CHP Ordu Milletvekili #Mustafa Adıgüzel #altınordu belediyesi #AK Parti
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