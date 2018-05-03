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Bahçeli'nin "FETÖ Seçmeni" Çıkışına Akşener'den Tepki: Herhangi Biri Zarar Görürse, Buna Pabuç Bırakmam

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imzalar hakkındaki FETÖ çıkışına yanıt veren Akşener "Herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam." dedi.

Bahçeli'nin "FETÖ Seçmeni" Çıkışına Akşener'den Tepki: Herhangi Biri Zarar Görürse, Buna Pabuç Bırakmam

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imzalar hakkındaki FETÖ çıkışına yanıt veren Akşener "Herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam." dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:21
Bahçeli'nin "FETÖ Seçmeni" Çıkışına Akşener'den Tepki: Herhangi Biri Zarar Görürse, Buna Pabuç Bırakmam
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imzalar hakkındaki "Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen üzerindeki etkisini takip etmiş midir? FETÖ'nün 100 bin imza ile aday olacak isimler üzerinde odaklanacağı merak konusu olmuştur" sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi.

"HERHANGİ BİRİSİ ZARAR GÖRÜRSE BUNA PABUÇ BIRAKMAM"
 Demokrat Parti ziyareti çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener "Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
Bahçeli, bu sabah yaptığı açıklamada, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa, o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 13:34
Anahtar Kelimeler:
MeralAkşenerİYİ PartiMHP
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