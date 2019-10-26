banner449

banner552

banner481

banner472

Bahçeli’den Trump’ın mektubuna tepki!

MHP lideri Bahçeli önce yazılı bir açıklama yaptı ardından günler sonra uzak kaldığı kameraların karşısına geçti. Bahçeli'nin gündeminde Suriye'deki gelişmeler, hedefinde ise ABD Başkanı Trump vardı.

GÜNDEM 26.10.2019, 22:18
Bahçeli’den Trump’ın mektubuna tepki!
banner404

MHP lideri Devlet Bahçeli ilk olarak gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu yazılı bir açıklama yaptı.  Bahçeli yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’a yönelik kaleme aldığı küstah mektubu “İki ülke ilişkilerine önemli hasar ve zarar vermiştir” diye niteledi.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi “Kod adı Mazlum, asıl ismi canavar olan YPG'li teröristbaşını telefonla arayıp methiyeler düzen, bununla kalmayıp ülkesine davet eden Trump amansız ve tedavisi imkansız bir nefret ve melanet virüsüne yakalanmıştır. Gerçekler örtülemeyecek kadar meydandadır. Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir. ABD Başkanı'nın Türk milletinin onuruyla oynama teşebbüsü tarifi ve tamiri olmayan bir alçalma ve kepazelik halidir.”

KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

Bahçeli, daha sonra parti genel merkezinde MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 15. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri ABD Başkanı Trump’ın küstah mektubu için “Böyle bir mektup nezaket dışıdır. Müzeyi mi konacak. İade edilmedi” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıç tarihi olan 9 Ekim 2019 tarihinde bir mektup yazdığı ve mektupta Trump'ın küstah sözlerle Erdoğan'a “operasyon yapma” çağrısında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

#Devlet #bahçeli #donald #trump #recep #tayyip #Erdoğan
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:49
Güneş 07:09
Öğle 12:46
İkindi 15:46
Akşam 18:14
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Trabzonspor 8 15
4. Sivasspor 9 15
5. Başakşehir 8 14
6. Malatyaspor 8 13
7. Galatasaray 8 13
8. Konyaspor 9 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 9 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 8 17
3. Balıkesirspor 9 16
4. Akhisar Bld.Spor 8 16
5. Fatih Karagümrük 8 15
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Keçiörengücü 9 14
9. İstanbulspor 9 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Menemen Belediyespor 9 11
12. Adana Demirspor 8 10
13. Boluspor 9 8
14. Osmanlıspor 8 7
15. Adanaspor 9 7
16. Altınordu 9 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Burnley 10 12
12. Brighton 10 12
13. Wolverhampton 9 11
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Real Valladolid 10 14
9. Athletic Bilbao 9 13
10. Getafe 9 13
11. Valencia 9 13
12. Levante 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5
banner440
banner545