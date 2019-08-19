Bahçeli’den HDP’li belediyelere operasyon açıklaması

BAHÇELİ, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik etti ve başarı diledi.

Görüşmede Bahçeli, bu büyükşehir belediyeleriyle ilgili alınan tedbirin, büyük, yerinde ve önemli olduğunu belirtti.

Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Soylu'nun tasarruflarını desteklediklerini kaydeden Bahçeli, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmıştı.