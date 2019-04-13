Bahçeli’den Cumhur İttifakı’nda kriz çıkartacak oy oranı açıklaması: AKP yüzde 32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu’nu topladı. Toplantı öncesi kameralar karşısına geçen Bahçeli, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhur İttifakı’nın sandıktan zaferle çıktığını belirten Bahçeli, “31 Mart’ta partimizin aldığı oy yüzde 18.8’dir” dedi.

AKP+MHP YÜZDE 51,6

Seçime ittifak yaparak giren AKP ve MHP’nin 31 Mart’taki toplam oy oranı yüzde 51,6 olarak şekillenmişti. Bahçeli’nin “MHP 18,8 oy aldı” demesi AKP’nin oy oranını yüzde 32,8 olarak hesapladığını ortaya koydu.

BAHÇELİ’NİN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI

-Bu kampta MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın seçimlerde ulaştığı mertebeyi değerlendireceğiz. MHP 31 Mart Seçimleri’ne büyük anlamlar yüklemiştir. Bunda da ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır. 31 Mart Seçimleri’nin kazananı açık ara Cumhur İttifakı’dır. Bunun aksini iddia etmek beyhudedir.

-Partimiz 31 Mart Seçimleri’nde büyük bir başarıya imza atmıştır. Kaybedeceğimizi düşünenler kaybettiler. 31 Mart’ta Türk milleti bekasına sahip çıktı. Aziz milletimiz Cumhur İttifakı’nı ve Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni bir kez daha onaylamıştır.

-Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez. Bizim fitnekoliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur. Siyasi düzenbazlarla, siyaset cambazlarıyla oyalanmaya, onların seviyelerine düşmeye halimiz ve hakkımız olmayacaktır. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız. Oy oranımızı yüzde 7.4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart’ta partimizin aldığı oy yüzde 18.8’dir

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 11:41