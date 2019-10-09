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Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı mesajı

Bahçeli, "Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır" dedi

GÜNDEM 09.10.2019, 17:30 09.10.2019, 17:31
Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı mesajı
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MHP lideri Devlet Bahçeli Barış Pınar Harekatıyla ilgili konuştu. Bahçeli, "Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir  varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye’nin  kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge  tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş  olacaktır." dedi.

#bahçeli #Barış Pınarı Harekatı
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