Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı mesajı
Bahçeli, "Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır" dedi
GÜNDEM 09.10.2019, 17:30 09.10.2019, 17:31
MHP lideri Devlet Bahçeli Barış Pınar Harekatıyla ilgili konuştu. Bahçeli, "Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır." dedi.
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