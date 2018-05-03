Bahçeli'den 100 bin imza için FETÖ uyarısı...!

MHP lideri Devlet Bahçeli yarın Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvuracaklarını bildirdi. Bahçeli, açıklamasında cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza ile aday olacaklar konusunda dikkat çeken bir FETÖ uyarısında bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

İttifak protokolü ile ilgili çalışmalar bugün tamamlanır zannediyorum.

Kafamı karıştıran bir konu var. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuç üzerinden bahsedilemez hale geldi. Nasıl olacak bilemiyorum. Demek ki FETO darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur.

FETÖ'cülerin 100 bin imza oyununa dikkat çekti

Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim konu şu; ana muhalefet partisinden 15 vekilin geçtiği partinin başkanı, ısrarla 100 bin imzayla aday olacağım diyor.

FETO darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya kondu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, öğretim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri var. Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen üzerindeki etkisini takip etmiş midir? FETÖ'nün 100 bin imza ile aday olacak isimler üzerinde odaklanacağı merak konusu olmuştur. Bunlar, hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor.

Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'çu var, ne kadar görevden alınmış olan var, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilmiş olabilir.

Bu önemli bir düşüncedir. Yani FETÖ ile mücadele ediliyorsa, FETÖ de hala kendi ısrarını devam ettiriyorsa her konu değerlendirilmelidir. FETÖ 'benim en kötü şartlarda hala 100 bin taraftarım var der ise ne olur. Bunu tartışılsın diye ortaya koyuyorum.

Bahçeli, "istihbarı bir bilgi var mı" sorusu üzerine "Hayır benim düşüncemdir" dedi.