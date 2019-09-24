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Bahçeli'yi ameliyat etmişti! Evine giren cerrah hayatının şokunu yaşadı

MHP lideri Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatını yapan Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın evine hırsız girdi. 3 kadın hırsız yaklaşık 50 bin TL dövizi ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

GÜNDEM 24.09.2019, 13:08
Bahçeli'yi ameliyat etmişti! Evine giren cerrah hayatının şokunu yaşadı
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İSTANBUL Kadıköy'de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.

ÇELİK KASAYI BAVULA KOYUP DIŞARI ÇIKARDILAR

Olay, iki hafta önce Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 genç kadın, hırsızlık amacıyla Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın yangın merdiveninden evine girdi. Şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı bavula koyup, dışarı çıkardı.

KAMERA KAYITTAYDI

Kadınların bavulla birlikte binadan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Zorman eve geldiğinde, kasanın çalındığını fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BAHÇELİ'NİN KALP AMELİYATINA DA GİRMİŞTİ

2016 yılında kalp kapakçığı değişen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de ameliyatında da yer alan Dr. Yılmaz Zorman, "Olay günü öğle saatlerinde kapıyı kilitleyerek evden çıktım. Akşam ise eve girdiğimde yatak odasının dağınık olduğunu gördüm. Yangın merdiveni kapısının zorlandığını ve hırsızların oradan girdiğini gördüm. Eşyaları kontrol ettiğimde içerisinde yaklaşık 50 bin TL civarında nakit para, döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu küçük çelik kasanın olmadığını gördüm" dedi.

#MHP #bahçeli #ameliyat #cerrah #Dr. Yılmaz Zorman
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