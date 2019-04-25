Bahçeli'ye hayvan parçalarından tespih hediye edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için yapılan tespihte habbeler için büyük köpekbalığı fosili, imame için su aygırı, fren için balina dişi, ayraç ve duraklar için kılıç balığı kılıcı, sistem arası habbeler için deniz kaplumbağası, hitame ve sarkaç için mors dişi özü ve minesi kullanıldı.