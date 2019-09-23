Bahçeli taburcu oldu! İşte hastane çıkışı ilk görüntüleri

SABAH saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne giden MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu.

SAĞLIK BAKANI HASTANEYE GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.Sağlık durumuna ilişkin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır." diye konuşurken Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilir durumdadır, istirahat etmektedir." ifadelerini kullandı.

'DETAYLI BİLGİ PARTİ YETKİLİLERİ TARAFINDAN VERİLECEK'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.Bahçeli'nin sağlık duruma ilişkin detaylı bilginin parti yetkilileri tarafından verileceğini ifade eden Altınok, kendisiyle yüz yüze görüşmediğini belirtti.Altınok, "Sayın başhekimden aldığımız bilgiye göre sağlık durumu iyi." dedi.Turgut Altınok, Bahçeli'nin hastaneden çıkmak istediğini hastane yetkililerine ilettiğini kaydetti.

HASTANEYE GİTME NEDENİ BELLİ OLDU

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor" ifadesini kullandı.

SEMİH YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili, "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilir durumdadır, istirahat etmektedir. Gerekli açıklamayı hastane başhekimi geniş bir şekilde ilerleyen saatlerde paylaşacaktır. Sayın genel başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır" dedi.Yalçın, basın mensuplarının "Midesi neden bulanmıştır?" sorusu üzerine, "Tetkikler sonucu hekimlerimiz ifade edecektir. Tetkiklerin çoğu yapıldı. Hiçbir şeyi yok, herhangi bir problem yok" diye konuştu.

İKİ KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu.2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.