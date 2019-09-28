Bahçeli sözleri sonrası MHP'lilerin tepkisini çeken CHP'li darp edildi

GEÇTİĞİMİZ günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kırmızı halıda yürürken düştüğü videoyu "Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs" notuyla paylaşan ve ardından MHP'liler tarafından tehdit edildiğini duyuran CHP'li Mücahit Avcı'nın, darp edildiği görüntüler yayınlandı. Avcı'nın Ülkü Ocakları üyesi bir grup tarafından darp edildiği iddia edildi.

"ONLARIN AZMETTİRDİĞİNE EMİNİM"

Görüntülerin ortaya çıkması sonucu T24'e konuşan Avcı, olayın dün yaşandığını ve darp raporu aldığını söylerken, tespit edilen saldırganların gözaltına alındığını, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıklarını açıkladı. Avcı, saldırganların Ülkü Ocakları kadrolarından olduğunu söylerken, "Bu şahıslar birçok MHP'li üst düzey yöneticinin tehdit içeren tweetleriyle hareket geçti. MHP İl Başkan Yardımcıları, MHP MYK üyeleri, İlçe Başkanları'nın tehdit mesajlarını 10 gün önce Twitter'da yayınlamıştım. Onların azmettirdiğine eminim" dedi.

TEHDİTLER OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

CHP'li Mücahit Avcı, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin kırmızı halıda yürürken düştüğü videoyu "Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs" notuyla paylaşmış, ardından kendisine gelen tehditler olduğunu belirtmişti. Avcı, kendisini tehdit edenler arasında MHP MYK Üyesi, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı gibi isimlerin olduğunu da açıklamış, kendisini tehdit edenleri "Liderlerinizi ve ideolojinizi tanrı yerine koymayın. Gerektiğinde liderlerinizi eleştirebilin onlar da insanlar. Üstelik bu tehditleri açık kimlikleriyle yapamayacak kadar da korkak bir güruh bunlar" şeklinde eleştirmişti.

GÖRÜNTÜLERDE, SALDIRGANLAR "HERKES HADDİNİ BİLECEK" DİYE BAĞIRIYOR

Avcı'nın bu akşam bir grup tarafından darp edildiği görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Avcı'ya saldıran gruptan bazı kişilerin "Herkes haddini bilecek" diye bağırdığı duyulurken, grubun Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edildi.