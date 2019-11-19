Bahçeli, sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara cevap verdi

SOĞUK algınlığına bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye kaldırılan MHP lideri Devlet Bahçeli, bir süre siyaset arenasında yer alamamıştı. Sağlık sorunuyla ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara ise Bahçeli yanıt verdi. MHP lideri, "Bizi eleştirenler, 'Geberdi' diyenler, 'Geberecek' diyenler, şimdi buradayız" şeklinde konuştu.

"BİZE 'GEBERDİ' DİYENLER..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Sağlık durumuyla ilgili tartışmalar konusunda ise Bahçeli, "Herkese sağlık diliyorum. Sağlık her şeyin başı, bizi eleştirenler, 'Geberdi' diyenler, 'Geberecek' diyenler, 'MHP böylelikle parçalanacak' diyenler... Şimdi buradayız, Allah'ın verdiği ömrü yaşamaya çalışıyoruz. Allah'a şükür dua edenler iftira edenlerden çok fazla." dedi.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından aynı gün hastaneden taburcu olmuştu.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.