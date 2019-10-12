Bahçeli pazartesi günü mesaisine başlıyor

SEMİH Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır.” dedi.