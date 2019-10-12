Bahçeli pazartesi günü mesaisine başlıyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bir süredir istirahat eden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin pazartesi günü parti genel merkezine geleceğini ve mesaisine başlayacağını duyurdu.
GÜNDEM 12.10.2019, 20:00
SEMİH Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır.” dedi.
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