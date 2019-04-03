Bahçeli'nin "yeni yerel seçim" teklifine CHP'den ilk yorum!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçim önerisine ilişkin "Bugünün işi değil. Bugün bizim 31 Mart'ta yapılan seçimleri sonuçlandırmak önceliğimiz, yeni bir belirsizlik yaratmamak." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde basın toplantısı yaptı. Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"TÜRKİYE BELİRSİZLİĞİ KALDIRAMAYACAK NOKTADA"

İstanbul seçimlerine değinen Öztrak, "Bu kolay kolay vicdanlara sinebilecek bir gelişme değildir. Aynı olayda farklı kararlar vermek hukuka olan güveni sarsar, kamu vicdanını rahatsız eder. Demokrasi açısından belirsizlik yaratır, ekonomi açısından belirsizlik yaratır. Türkiye belirsizliği hiç kaldıramayacak noktadadır. Daha önce Bahçeli'nin, Erdoğan'ın ifade ettiği biçimiyle Türkiye'nin gerçek gündemi olan ekonomiye dönmesine ihtiyaç vardır. Biz hak hukuk adalet diyerek yürümüş partiyiz. Herkesin hakkına hukuka sahip çıkarız. Ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz, hukukumuzu ezdirmeyiz." dedi.

İMAMOĞLU'NUN ANITKABİR ZİYARETİ

Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin bir soruya cevap veren Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"Tabi, seçim sonrasında muazzam bir algı operasyonu yürütülüyor. Sandıklardaki sayımlar bittikten sonra hem sayın Yavaş hem sayın İmamoğlu seçilmiş belediye başkanları olarak ortaya çıktılar. İtirazlar var ama baktığınız zaman durum son derece açık. Sonuçlar çok fazla değişmiyor. Bu baskılar devam ederken İstanbul'da hatırlayın sayın Binali Yıldırım ilk algı operasyonunu yapan olmuştur. Belediye başkanı seçildim deyip teşekkür etmiştir. Bu teşekkürün AA'nın veri akışını durduğu bir anda gelmiş olması son derece manidardır."

OYLARIN SAYIMI

"Daha sonra özellikle topladığımız veriler ışığında biz verileri vermeye devam ettik ve sayın İmamoğlu'nun öne geçtiği gözüktü. Sayımlar yapılırken ilginç olaylar yaşıyoruz. sadece iktidar partisinin lehine çıkan oylar dikkate alınıp millet ittifakının lehine çıkan oyları görme süreci yürütülüyordu, YSK'ya itiraz ettik. Ben şunu söyleyeyim, arkadaşlarımız, örgütümüz, il başkanımız, sayın Ekrem İmamoğlu, gönüllülerimiz, milletvekillerimiz bu süreçte çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ama büyük bir algı operasyonu sürdürülüyor, bu algı operasyonu devam etmesi halinde toplumda ciddi bir kutuplaşma yaratabilir."

BAHÇELİ'NİN YEREL SEÇİM ÖNERİSİ

"Bugün bizim 31 Mart'ta yapılan seçimleri sonuçlandırmak önceliğimiz, yeni bir belirsizlik yaratmamak. Pahalılık milletimizin belini büküyor, işsizlik aynı şekilde. Ekonomi olağanüstü yavaşlamış vaziyette. Bir an önce belirsizliği bitirip bu gündeme dönmek zorundayız. Bu bugünün işi değildir, bugünün işi ekonomik krizin sorunlarını çözme zamanıdır."

AK PARTİ'NİN İTİRAZ AÇIKLAMALARI

"Arkadaşlarımız ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları hızla giriyorlar. Bizim elimize gelen verilere göre CHP'nin lehine olan bir takım sayımlar ortada duruyor. Orada bütün siyasi partilerin temsilcileri duruyor. Sonuçların çok fazla değişebileceğini zannetmiyorum."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Lideri Bahçeli, yerel seçim sonuçlarının ardından yeni bir sistem önerisinde bulundu. Bahçeli, "İlçelerde sandığa yansıyan irade ile büyükşehir belediyesi seçiminde sandıktan çıkan neticenin çelişmesi demokrasi açığı, bir sistem arızasıdır. Kafalar karışmamalı, öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim." demişti.