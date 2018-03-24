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Bahçeli'nin yeni A Takımı belli oldu

MHP'de kurultayın ardından Başkanlık Divanı'na giren 7 isim belli oldu

Bahçeli'nin yeni A Takımı belli oldu

MHP'de kurultayın ardından Başkanlık Divanı'na giren 7 isim belli oldu

24 Mart 2018 Cumartesi 15:03
Bahçeli'nin yeni A Takımı belli oldu
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MHP’de kurultayın ardından Başkanlık Divanı’na giren 7 isim belli oldu.

İŞTE BAHÇELİ’NİN A TAKIMI 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
Edip Semih Yalçın, Fethi Yıldız, Celal Adan, Emin Haluk Ayhan, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım ve Sefer Aycan.

GENEL SEKRETER
İsmet Büyükataman

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Fatih Çetinkaya.

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Son Güncelleme: 24.03.2018 16:34
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MHPBaşkanlık DivanıFathi YıldızKamil Aydınİzzet Ulvi YönterDeniz DepboyluYaşar YıldırımSefer AycanFatih Çetinkaya
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