Bahçeli'nin yeni A Takımı belli oldu

MHP’de kurultayın ardından Başkanlık Divanı’na giren 7 isim belli oldu.
İŞTE BAHÇELİ’NİN A TAKIMI
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
Edip Semih Yalçın, Fethi Yıldız, Celal Adan, Emin Haluk Ayhan, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım ve Sefer Aycan.
GENEL SEKRETER
İsmet Büyükataman
GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Fatih Çetinkaya.
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