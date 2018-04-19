Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!

Bahçeli'nin önerdiği tarih neden kabul edilmedi? Hükümet açıkladı

Erken seçim tarihinin neden Bahçeli'nin önerdiği 26 Ağustos olmadığına dair konuşan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde" dedi

Bahçeli'nin önerdiği tarih neden kabul edilmedi? Hükümet açıkladı

Erken seçim tarihinin neden Bahçeli'nin önerdiği 26 Ağustos olmadığına dair konuşan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde" dedi

19 Nisan 2018 Perşembe 10:36
Bahçeli'nin önerdiği tarih neden kabul edilmedi? Hükümet açıkladı
banner404

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararı alınan erken seçime dair açıklamalar yaptı. Erken seçim tarihinin neden 26 Ağustos olmadığına dair konuşan Bozdağ, "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde" ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"KİRLİ HESAP YAPANLARIN HESABINI BOZDU"

24 Haziran, yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarihtir. Seçimin erkene alınması, Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur. Yeni bir dönemin kapısını aziz milletimiz 24 Haziran'da açacaktır.

"26 AĞUSTOS YAZIN ORTASI VE KURBAN BAYRAMI'NIN AKABİNDE"

24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde.

Türkiye'ye dönük tuzak hazırlayanların tuzaklarını boşa çıkaran bir hamle olmuştur. Türkiye'de senaryoyu artık başkaları değil bu millet yazacaktır. Bu milletin yazdığı senaryoya herkes tabi olacaktır."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Erken SeçimBekir BozdağKurban Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün kirli Karlov planı deşifre oluyor
FETÖ'nün kirli Karlov planı deşifre oluyor
Bahçeli, MHP'nin 24 Haziran adayını resmen ilan etti!
Bahçeli, MHP'nin 24 Haziran adayını resmen ilan etti!
Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte Demirtaş'tan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte Demirtaş'tan ilk açıklama

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim