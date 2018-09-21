Bahçeli'nin hediye uçakla ilgili eleştirisine tek cümlelik yanıt

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar Emiri tarafından hediye edilen uçakla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

BAHÇELİ ELEŞTİRDİ: KABUL ETMEMESİ GEREKİRDİ

Son olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi" sözleriyle eleştirdiği uçak krizi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a da soruldu.

"BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞÜNÜ SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Bahçeli'nin görüşüne saygı duyduklarını belirten Kalın, eleştirilere şu yanıtı verdi: "Bütçeden çıkan 1 lira bile söz konusu değil. Bu Türkiye ile Katar arasındaki iyi ilişkileri gösterir. Sayın Bahçeli'nin görüşünü saygıyla karşılıyoruz. Diğer uçaklar nasıl hizmet ediyorsa, o da o şekilde hizmet edecektir."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Lideri Bahçeli, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Ama 'Bana hibe edildi hediye edildi' bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum."